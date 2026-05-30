Названы два сока, с которыми нельзя смешивать алкоголь

Нарколог Петров: ананасовый и грейпфрутовый соки усиливают вред от алкоголя
Ананасовый и грейпфрутовый соки усиливают негативное влияние алкоголя на организм, рассказал «Газете.Ru» врач-нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров.

«Некоторые цитрусовые, прежде всего грейпфрут, способны влиять на работу ферментных систем печени и кишечника. В грейпфруте содержатся вещества, которые подавляют активность ряда ферментов, участвующих в переработке различных веществ, включая алкоголь и многие лекарственные препараты. Из-за этого часть токсических продуктов обмена может дольше циркулировать в организме. В первую очередь речь идет об ацетальдегиде – это токсичный продукт распада этанола, который во многом и отвечает за повреждающее действие алкоголя на печень, сосуды, нервную систему. Если процессы метаболизма замедляются, токсическая нагрузка на организм потенциально увеличивается», — объяснил врач.

Сладкие соки, в том числе ананасовый, тоже могут косвенно усиливать негативный эффект алкоголя.

«Во-первых, они маскируют вкус спиртного, и человек зачастую выпивает больше, чем планировал. Во-вторых, печени одновременно приходится участвовать и в переработке алкоголя, и в регуляции углеводного обмена. Это создает дополнительную метаболическую нагрузку. Но здесь важно не уходить в мифологию. Нет данных о том, что ананасовый или грейпфрутовый сок сами по себе создают какой-то отдельный «двойной удар» по печени у здорового человека. Основной повреждающий фактор – это все-таки сам алкоголь и его количество», — рассказал доктор.

Ранее врач предупреждала о риске запивания лекарств грейпфрутовым соком из-за возможного накопления токсинов в организме.

 
