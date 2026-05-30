Врач объяснил биологическую причину предменструального синдрома

Предменструальный синдром (ПМС) у женщин возникает из-за особенностей нервной системы. При ее повышенной чувствительности к естественным колебаниям половых гормонов во время менструального цикла возникают физические и психологические симптомы. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук Владислав Таранов, гинеколог-хирург, ассистент кафедры акушерства и гинекологии ИХ Пироговского Университета.

По словам специалиста, ПМС — это не просто «гормональные качели», а сложный комплекс психоэмоциональных, физических и поведенческих проявлений, возникающих во второй фазе менструального цикла.

Как отметил врач, ключевую роль в развитии ПМС играет реакция нервной системы на изменения уровня эстрадиола и прогестерона. Эти процессы влияют на работу нейромедиаторов, в том числе серотонина, который отвечает за настроение, эмоциональное состояние и когнитивные функции.

«У некоторых женщин наблюдается повышенная чувствительность к колебаниям производного прогестерона — аллопрегнанолона, что и может приводить к разнообразным симптомам ПМС», — пояснил Симбирцев.

Среди наиболее распространенных проявлений синдрома специалист назвал перепады настроения, раздражительность, тревожность, плаксивость, усталость, нарушения сна и аппетита. Также возможны головные боли, вздутие живота, отеки, боли в спине и болезненность молочных желез.

По статистике, около 90% женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с симптомами ПМС, у 20% они возникают регулярно, а примерно у 10% наблюдаются тяжелые формы, существенно влияющие на качество жизни.

Врач добавил, что дополнительно ухудшить самочувствие перед началом менструации могут хронический стресс, недостаток сна, низкая физическая активность и несбалансированное питание. При этом современные методы терапии и купирования симптомов в большинстве случаев позволяют значительно облегчить проявления ПМС.

