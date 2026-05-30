В России разработали первый в мире самонастраивающийся ковш для экскаватора

Ученые Пермского Политеха разработали систему, которая позволяет экскаватору автоматически поддерживать оптимальный угол резания грунта. Технология должна снизить расход топлива, уменьшить износ техники и ускорить земляные работы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Ранее ученые ПНИПУ уже создавали систему автоматической регулировки угла резания на основе гидроцилиндров. Теперь они предложили более точное решение — электропривод зубьев непосредственно на ковше и систему радиопозиционирования.

На ковш устанавливается радиопередатчик, а на корпус экскаватора — приемники сигнала. По времени прохождения радиосигнала компьютер определяет точное положение ковша и угол его наклона даже при прогибе стрелы или износе соединений.

«Блок управления вычисляет реальное положение ковша, а не расчетное», — рассказал Дмитрий Ковалевский, студент кафедры горной электромеханики ПНИПУ.

Дополнительные датчики на ковше и зубьях измеряют текущий угол резания. Если он выходит за пределы оптимального диапазона, компьютер автоматически подает команду на электродвигатели, которые поворачивают зубья через систему тяг и рычагов.

По словам разработчиков, система работает без участия машиниста и способна мгновенно реагировать даже на резкие движения стрелы.

«Это снижает сопротивление грунта, уменьшает нагрузку на двигатель и гидросистему, а также сокращает расход топлива», — пояснил Александр Муравский, кандидат технических наук, доцент кафедры горной электромеханики ПНИПУ.

Еще одно преимущество — отказ от гидравлики в системе регулировки зубьев. Это уменьшает риск утечек масла и перегрева, а также упрощает ремонт и установку оборудования.

«Систему можно установить практически на любой экскаватор без переделки существующих масляных магистралей», — отметил Роман Разорвин, студент кафедры горной электромеханики ПНИПУ.

Авторы считают, что технология может быть востребована в строительстве, добыче полезных ископаемых и дорожных работах, где особенно важны экономия топлива и надежность техники.

Ранее российские ученые научились заранее рассчитывать прочность дорог.