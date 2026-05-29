Почему ноги и руки могут быть холодными, рассказал врач

Хронически холодные конечности встречаются при анемии, гипотиреозе, диабете, периферической артериальной болезни и некоторых аутоиммунных процессах, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Иногда холодные руки и ноги — лишь особенность, но они могут быть и сигналом заболеваний. Повод насторожиться — если к постоянному охлаждению присоединяются бледность или синюшность пальцев, их побеление или «мраморность» при холоде (типично для феномена Рейно), болезненность при ходьбе, отеки, онемение, покалывание, язвочки на пальцах или стопах. Хронически холодные конечности встречаются при анемии, гипотиреозе, диабете, периферической артериальной болезни и некоторых аутоиммунных процессах», — объяснила врач.

Образ жизни заметно влияет на температуру конечностей. Курение остро и хронически сужает сосуды, ухудшая периферический кровоток и повышая риск периферической артериальной болезни. Низкая физическая активность, лишний вес, длительное сидение, хронический стресс и тревога тоже могут усиливать чувство холода в руках и ногах: замедляется кровоток, повышается тонус сосудов, кровь застаивается в нижних отделах.

«У женщин холодные руки и ноги встречаются чаще. Это связывают и с влиянием эстрогенов на сосудистый тонус, и с более низкой средней мышечной массой (меньше «внутреннего» тепла), и с особенностями распределения крови между кожей и внутренними органами. Дополнительно на терморегуляцию влияют фазы цикла, беременность, пери- и постменопауза. Обратиться к врачу стоит, если конечности остаются холодными даже в тепле, кожа становится бледной, синюшной или пятнистой, появляются боли при ходьбе, онемение, ночные судороги, заживление мелких ран ухудшается. Также — если к этому присоединяются общая слабость, одышка, выпадение волос, прибавка или потеря веса, сердцебиения», — заключила доктор.

