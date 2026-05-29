В России выяснили, что влияет на экономическую грамотность студентов

Экономическая грамотность студентов зависит не только от профильного образования, но и от интереса к экономике, учебной среды и финансовых привычек в семье. К такому выводу пришли исследователи НИУ ВШЭ, проанализировав данные более 1100 студентов из пяти российских университетов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Авторы исследования — доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Елена Таровик, а также исследователи Института образования НИУ ВШЭ Елена Карданова и Екатерина Павлова — решили выяснить, какие факторы сильнее всего влияют на развитие этого навыка.

В исследовании участвовали студенты из 56 академических групп. Средний возраст респондентов составил 19 лет, при этом 69% обучались на экономических направлениях. Для оценки уровня экономической грамотности ученые использовали специальный тест из 60 заданий по микро- и макроэкономике. Кроме того, участники отвечали на вопросы об образовании, опыте работы, интересе к экономике и семейных финансовых практиках.

Одним из самых сильных факторов высокого результата оказалось дополнительное экономическое образование — кружки, факультативы или специализированные курсы. Еще один важный показатель — личный интерес к экономике. Чем выше студенты оценивали свою заинтересованность предметом, тем лучше справлялись с тестом. При этом пол, возраст и даже опыт работы практически не влияли на уровень экономической грамотности.

Неожиданным оказался другой результат: студенты, получавшие карманные деньги нерегулярно, в среднем лучше проходили тесты, чем их сверстники с постоянной финансовой поддержкой. Разница составила около 0,18 стандартного отклонения — немного, но статистически значимо.

«Есть несколько гипотез, но для их подтверждения потребуются дополнительные исследования. Во-первых, нерегулярность вынуждает подростка планировать бюджет и адаптироваться к неопределенности, то есть к условиям, близким к реальной жизни», — объяснила Екатерина Павлова, выпускница магистратуры Института образования НИУ ВШЭ.

По словам исследовательницы, нестабильные выплаты могут также стимулировать интерес к тому, как устроены доходы и финансовые решения в семье.

Важную роль сыграла и сама образовательная среда. Принадлежность к конкретной учебной группе объясняла примерно треть различий в результатах теста. Особенно сильным фактором оказался средний балл ЕГЭ в группе: студенты из более сильных по академическим показателям групп в среднем лучше справлялись с заданиями по экономике.

«Экономические знания необходимы любому квалифицированному специалисту, независимо от его профессии, поэтому будет полезно внедрить курс экономики для всех направлений обучения», — отметила Елена Таровик, доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ.

