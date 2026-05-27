Российские нейролингвисты помогли провести редкую операцию на мозге у 11-летнего ребенка

Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ приняли участие в редкой для детской нейрохирургии операции с пробуждением у 11-летнего пациента с фармакорезистентной эпилепсией. Вместе со специалистами НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево они сопровождали удаление эпилептического очага в левой височной доле мозга. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Фармакорезистентной называют форму эпилепсии, при которой приступы не удается контролировать лекарствами. Необходимость операции подтвердили после мониторинга и анализа интракраниальной электроэнцефалографии.

Однако потенциальная зона удаления находилась рядом с участками мозга, связанными с речью. Поэтому к подготовке подключились нейролингвисты ВШЭ, задачей которых было определить расположение речевых зон и помочь сохранить их во время операции.

Перед вмешательством мальчику провели комплексное обследование с использованием трактографии — метода визуализации нервных путей мозга, функциональной МРТ речи и картирования речевых зон с помощью стерео-ЭЭГ.

Полученные данные обсудили на консилиуме, после чего врачи приняли решение проводить операцию с пробуждением и интраоперационным картированием речи. Такой подход позволяет отслеживать речевые функции прямо во время удаления тканей.

«Такие операции с пробуждением у детей 11 лет — крайне редкий случай в мировой практике. Обычно вмешательства в столь юном возрасте проводят под полной анестезией, чтобы минимизировать дискомфорт и риск приступа, но здесь потребовалась максимальная точность для сохранения речи», — рассказала директор Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Ольга Драгой.

До операции специалисты оценили когнитивные функции ребенка — речь, память и другие показатели. На основе результатов подготовили индивидуальный набор заданий для проверки речи прямо во время вмешательства.

Для этого использовали систему «Лингвистическое интраоперационное сопровождение» (ЛИС), разработанную для подбора тестов в зависимости от расположения зоны операции.

Во время процедуры врачи стимулировали кору и подкорковые структуры мозга, чтобы выявить участки, отвечающие за речь, и избежать их повреждения.

«Операция с пробуждением позволила нам в реальном времени контролировать речевые функции и безопасно удалить эпилептический очаг, не задев критические зоны. Без интраоперационного картирования риск для речи был бы значительно выше», — отметила невролог НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого Татьяна Ананьева.

Как отмечают авторы, это первая совместная работа Центра языка и мозга НИУ ВШЭ и детского нейрохирургического центра в Солнцево. По их мнению, такой формат сотрудничества поможет проводить более точные и безопасные операции у детей в будущем.

