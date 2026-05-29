В России нашли неожиданное применение «спящим» яйцам из озер

ФИЦ КНЦ СО РАН

Ученые Красноярского научного центра СО РАН выяснили, что «спящие» яйца зоопланктона, сохраняющиеся в донном иле, помогают соленым озерам восстанавливать биоразнообразие после неблагоприятных периодов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Одной из главных угроз для водных экосистем сегодня становится засоление. Оно усиливается из-за добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства и использования противогололедных реагентов. Повышение концентрации солей ухудшает качество воды и сокращает разнообразие живых организмов. Особенно чувствительны к таким изменениям планктонные рачки, которые участвуют в самоочищении водоемов и служат пищей для рыб. Однако многие виды способны откладывать так называемые покоящиеся яйца, которые могут годами сохраняться в донных отложениях и «оживать» при улучшении условий.

Исследователи изучили четыре озера на юге Сибири с разным уровнем солености — от почти пресных до заметно соленых. В лаборатории ученые «разбудили» яйца из донного ила и проверили, какие виды смогут выжить при изменении содержания соли в воде.

Оказалось, что из яиц одного и того же озера при разной солености вылуплялись разные сообщества зоопланктона. Это означает, что виды, которым не подходят текущие условия, могут десятилетиями сохраняться в иле в виде покоящихся яиц.

В одном из озер биологи обнаружили виды, которые давно исчезли из активной фазы жизни, но сохранились в донных отложениях. При этом наибольшее разнообразие зоопланктона показали яйца из самого маленького озера, хотя в естественных условиях именно там фиксировалось минимальное число видов.

По словам ученых, это говорит о том, что даже небольшие и внешне неприметные водоемы могут служить важным резервом биоразнообразия.

«Для сохранения биоразнообразия в условиях глобального засоления пресных вод важно понимать, что донные отложения — это настоящий генетический банк. Покоящиеся яйца позволяют видам «переждать» неблагоприятный период», — отметила Татьяна Лопатина, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института биофизики СО РАН.

По словам исследовательницы, даже если озеро сегодня выглядит бедным по числу видов, его ил может хранить организмы, исчезнувшие из активной фазы много лет назад.

«Когда соленость возвращается в норму, экосистема не начинает с нуля, она «просыпается»», — подчеркнула Лопатина.

Ученые считают, что сеть соседних озер повышает устойчивость всей экосистемы, поскольку виды могут мигрировать между водоемами и обмениваться покоящимися яйцами. Это помогает природным сообществам легче переносить колебания солености и другие неблагоприятные изменения среды.

