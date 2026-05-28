Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Наука

Врач развеяла миф о том, что масло гхи полностью безопасно при жарке

Врач Гаврилова: масло гхи не полезнее для здоровья, чем сливочное
gresei/Shutterstock/FOTODOM

Масло гхи часто продвигают как продукт, который полезнее сливочного масла, лучше подходит для жарки и якобы не окисляется при термической обработке. Однако на самом деле это не так, – рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университет Алина Гаврилова.

Масло гхи — разновидность очищенного топленого сливочного масла, которое используется в индийской кулинарии и аюрведе.

«Производители нередко утверждают, что при нагревании обычного сливочного масла образуется окисленный холестерин, поэтому вместо него лучше использовать масло гхи. Однако важно понимать: по своей основе масло гхи — это то же сливочное масло, из которого удалены вода и молочный белок. Поэтому масло гхи имеет кулинарное преимущество: оно меньше подгорает. Но это не означает, что оно не может окисляться вообще. При длительном или интенсивном нагревании процессы окисления также возможны, потому что основа продукта остается жировой, а в составе фактически присутствует сливочный жир», — рассказала доктор.

Поэтому врач считает: утверждение о том, что масло гхи полностью безопасно при жарке и принципиально отличается от сливочного масла с точки зрения влияния на организм, некорректно. Его можно рассматривать как более удобный продукт для приготовления пищи, но не как безусловно полезную замену сливочному маслу.

«Отдельно стоит сказать о насыщенных жирах. Масло гхи, как и сливочное масло, богато насыщенными жирными кислотами. Когда таких жиров в рационе становится слишком много, это может влиять на обмен липидов и способствовать увеличению количества атерогенных частиц в крови. А именно они связаны с риском формирования атеросклеротических бляшек. Особенно внимательно к таким продуктам нужно относиться людям, у которых уже есть нарушения липидного обмена, сердечно-сосудистые заболевания или факторы риска их развития», — объяснила врач.

Ранее в России сливочное масло подешевело почти на 13% за неделю.

 
Теперь вы знаете
Досрочная выплата пенсий, льготы на капремонт и обязательный экзамен по физкультуре. Что нового к утру 29 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!