Стресс до зачатия может изменить структуру сперматозоидов, выяснили ученые

Ученые из Университета Колорадо в Аншутце выяснили, что стресс, пережитый мужчиной до зачатия, может повлиять на развитие будущего ребенка через изменения в молекулярном составе сперматозоидов. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience.

Исследователи установили, что стресс способен менять не только генетический материал, но и набор небольших регуляторных молекул в сперме. Особое внимание они уделили микроРНК let-7f-5p, уровень которой повышается при воздействии стрессовых факторов и, как предполагается, влияет на ранние этапы развития эмбриона.

В экспериментах на мышах ученые имитировали последствия отцовского стресса, повышая уровень этой молекулы в оплодотворенных яйцеклетках. В результате потомство мужского пола демонстрировало ускоренный рост и увеличение длины костей, несмотря на стандартные условия питания. Это указывает на то, что изменения происходят уже на самых ранних стадиях развития и могут определять дальнейшие особенности роста организма.

Авторы работы подчеркивают, что сперматозоиды переносят не только ДНК, но и набор молекулярных сигналов, сформированных жизненным опытом. Эти сигналы могут «перепрограммировать» начальные этапы развития эмбриона.

«Наши данные показывают, что биологические эффекты стресса отца до зачатия могут передаваться через регуляторные молекулы сперматозоидов и влиять на раннее развитие потомства», — отметила ведущая автор исследования Трейси Бейл.

По мнению исследователей, полученные результаты расширяют представления о влиянии предзачаточного состояния родителей на здоровье детей и показывают, что важны не только генетические факторы, но и молекулярные изменения, возникающие под воздействием внешней среды.

