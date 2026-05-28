Компания Цукерберга запустила проект для поиска «лекарств от всех болезней»

LFS: компания Цукерберга создала ИИ-модель для поиска лекарств от всех болезней
Генеральный директор «Meta» (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан объявили о запуске проекта, который, по их словам, может «ускорить поиск средств лечения и профилактики всех заболеваний». Об этом сообщает издание Le Figaro Santé (LFS).

Речь идет о большом атласе белков — цифровой системе, способной анализировать и моделировать структуру белков, ключевых молекул, участвующих в работе организма. Разработка заявлена как инструмент для ускорения биомедицинских исследований и уже доступна научным лабораториям по всему миру.

Проект представил исследовательский центр Biohub, основанный Цукербергом и Чан. По словам разработчиков, система работает как «поисковая система» для биологии: она помогает прогнозировать свойства белков, создавать новые молекулы и находить потенциальные терапевтические кандидаты. Это может сократить процесс разработки лекарств с месяцев и лет до нескольких дней.

Белки играют ключевую роль во всех биологических процессах — от работы иммунной системы до развития заболеваний, включая рак. Однако их поведение крайне сложно предсказать, и большая часть белковой биологии до сих пор остается недостаточно изученной. Новый ИИ-атлас, по словам создателей, способен закрыть этот пробел.

В основе системы лежит анализ миллиардов генетических последовательностей, собранных у различных форм жизни. Отмечается, что модель уже позволила создавать молекулы с заданными свойствами, значительная часть которых успешно прошла лабораторные испытания.

«Белки — это двигатель жизни. Мы представили модель, которая позволит научному сообществу быстрее понимать и использовать их свойства для разработки новых методов лечения», — отметил главный научный сотрудник Biohub Алекс Ривз.

Разработчики рассчитывают, что технология ускорит создание лекарств против онкологических и аутоиммунных заболеваний. Сейчас проект проходит научную проверку, а результаты ждут независимой экспертной оценки.

Ранее было создано устройство, способное обнаружить биомаркеры рака в капле крови.

 
