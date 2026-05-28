Названа причина, почему человек просыпается невыспавшимся, даже если спал восемь часов

Врач Сарсадских: неправильный прикус может вызывать проблемы со сном
Неправильный прикус может повышать риск храпа и апноэ во сне (то есть повторяющихся остановок дыхания из-за закрытия верхних дыхательных путей), что негативно влияет на качество сна. В итоге человек просыпается невыспавшимся даже если спал восемь часов, рассказала «Газете.Ru» стоматолог-ортопед клиники Атрибьют Нодира Сарсадских (Касимова).

«Строение челюсти влияет на объем пространства в области глотки, то есть в участке, по которому проходит воздух во сне. Если нижняя челюсть смещена назад, если она недоразвита в размерах, то язык занимает более заднее положение, просвет верхних дыхательных путей становится уже, а это делает дыхание во сне менее стабильным. Мышцы глотки расслабляются, язык и мягкие ткани легче «проваливаются» назад, и поток воздуха начинает вибрировать, а иногда и временно перекрываться», — рассказала врач.

Тревожный признак — когда человек спит вроде бы достаточно часов, но просыпается разбитым, с ощущением, что ночью «не отдыхал», и это повторяется почти каждый день. Также стоит обратить внимание на храп.

Апноэ могут вызвать и другие причины, например, заложенность носа, возрастные изменения мышц гортани, образ жизни, гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы) и другие.

«Стоматологические капы помогают при неосложненном храпе и при легкой или умеренной степени апноэ во сне. При ношении пациентом сплинта (это и есть капа) нижняя челюсть находится в физиологичном положении, тем самым предотвращается западение мягких тканей. Это не универсальное лечение: при тяжелом апноэ во сне базовой терапией обычно остается CPAP-аппарат, он подает воздух под положительным давлением, а капа чаще рассматривается как альтернатива или дополнение в тщательно отобранных случаях», — заметила доктор.

Но при подозрении на апноэ не стоит сразу бежать к стоматологу, начать стоит с сомнолога, лора или врача-терапевта.

Ранее врачи предупреждали, что дыхание через рот у детей может привести к проблемам с развитием лицевого скелета.

 
