Ученые выяснили, как древние люди застилали свои постели

JAS: люди создавали постели для комфортного сна еще 200 тысяч лет назад

Ученые выяснили, что древние люди в Южной Африке регулярно застилали свои спальные места травой и поддерживали их в чистоте на протяжении десятков тысяч лет. Результаты исследования опубликованы в Journal of Archaeological Science (JAS).

К такому выводу исследователи пришли после анализа отложений в пещере Бордер, которая была заселена людьми примерно с 220 000 до 43 000 лет назад. Это место считается одним из ключевых для изучения ранней эволюции поведения Homo sapiens.

В разных слоях пещеры ученые обнаружили остатки спальных поверхностей, сделанных из трав, в том числе осоки — растения с длинными, узкими и плотными листьями. Также в импровизированных постелях выявили следы глины.

«Эти слои хорошо сохранились, поэтому позволяют проследить изменения в быте древних обитателей на протяжении более чем 100 тысяч лет. Особенно интересно, что большинство «постелей» были уложены поверх слоев пепла. Следы обугливания и повторного формирования слоев указывают на то, что люди регулярно сжигали старые спальные покрытия и создавали новые поверх очищенной поверхности», — объяснили ученые.

По мнению авторов работы, такая практика могла быть связана с поддержанием чистоты и, возможно, с защитой от насекомых. При этом сам обычай сохранялся на протяжении сотен тысяч лет, что говорит о его устойчивости в повседневной жизни древних людей.

Полученные данные показывают, что элементы бытового поведения, включая организацию спальных мест, появились у предков человека значительно раньше, чем сложные символические практики, и сохранялись на протяжении длительной эволюции Homo sapiens.

