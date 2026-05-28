Европа может стать очагом распространения вируса чикунгунья, выяснили ученые

Ученые из Чжэцзянского университета китайской медицины выяснили, что из-за изменения климата вирус чикунгуньи может значительно расширить ареал распространения и к концу XXI века затронуть умеренные регионы Европы, Северной Америки и Восточной Азии. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Чикунгунья — вирусное заболевание, передающееся комарами рода Aedes и относящееся Всемирной организацией здравоохранения к «забытым тропическим болезням». Оно сопровождается высокой температурой, выраженными болями в суставах, мышцах и спине, а также головной болью, слабостью, тошнотой и кожной сыпью.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, в 2026 году в мире было зарегистрировано около 33 тыс. случаев инфекции, включая девять летальных исходов, преимущественно в Южной Америке. В настоящее время заболевание не является эндемичным для Европы и Северной Америки, а выявляемые случаи чаще связаны с поездками в тропические регионы.

Однако моделирование, проведенное китайскими исследователями, показало, что к 2100 году ситуация может измениться. Ученые проанализировали более 30 тысяч геотегированных записей о распространении вируса и его переносчиков, а также 16 климатических сценариев Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

Результаты показали, что потепление расширяет ареал комаров-переносчиков, особенно азиатского тигрового комара (Aedes albopictus), способного переносить вирус при более низких температурах. Именно это, по оценкам авторов, объясняет более 70% прогнозируемого расширения зоны риска.

Согласно моделям, потенциальные очаги распространения чикунгуньи могут сместиться в северо-центральную Европу, северо-восток Северной Америки и Восточную Азию. Исследователи отмечают, что в зависимости от климатического сценария масштабы риска будут различаться, однако тенденция к расширению ареала остается устойчивой.

Авторы подчеркивают необходимость усиления эпидемиологического мониторинга и контроля популяций комаров в регионах умеренного климата, чтобы снизить риск будущих вспышек заболевания.

Ранее были названы регионы России, в которых есть комары — переносчики малярии.

 
