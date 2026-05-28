Назван простой способ повысить эффективность добавок с железом

Регулярное употребление сока гуавы вместе с препаратами железа может эффективнее повышать уровень гемоглобина, чем прием железа отдельно. К такому выводу пришла международная команда исследователей. Работа опубликована в журнале BMJ Nutrition.

Железодефицитная анемия особенно распространена среди беременных женщин и подростков в странах с низким и средним уровнем дохода. Она может вызывать слабость, утомляемость, ухудшение концентрации внимания и осложнения беременности.

Авторы работы объясняют возможный эффект гуавы высоким содержанием витамина C, который улучшает всасывание железа. По данным исследователей, в 100 граммах гуавы витамина C может быть в четыре раза больше, чем в апельсинах. Кроме того, фрукт содержит витамин A, фолаты, клетчатку и небольшое количество железа.

Ученые проанализировали 17 исследований, опубликованных после 2000 года. В шести работах участвовали девочки-подростки, еще в 11 — беременные женщины. Большинство исследований проводилось в Индонезии и изучало сочетание сока гуавы с приемом препаратов железа.

Объединенный анализ 12 исследований с участием 235 женщин и подростков показал, что после употребления сока гуавы уровень гемоглобина в среднем повышался на 1,71 г/дл. У подростков прирост составил 1,52 г/дл, а у беременных женщин — 1,84 г/дл.

В пяти исследованиях ученые напрямую сравнили прием только железа и комбинацию железа с соком гуавы. Выяснилось, что во втором случае уровень гемоглобина был в среднем на 1,29 г/дл выше.

«Повышение гемоглобина на 1–2 г/дл может перевести человека из категории легкой или умеренной анемии в категорию без анемии, улучшая самочувствие, когнитивные функции и работоспособность», — отметили авторы обзора.

Ученые считают, что сок гуавы может стать доступным и недорогим дополнением к программам профилактики анемии, особенно в странах Азии, где этот фрукт широко распространен и культурно привычен.

