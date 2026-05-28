Стало известно, в каком случае нормальны сексуальные фантазии о ком-то помимо партнера

ASB: фантазии о других людях во время мастурбации не вредят отношениям

Исследователи обнаружили, что содержание сексуальных фантазий зависит от ситуации: во время секса с партнером люди чаще думают об эмоциональной близости, а при мастурбации — об эротическом возбуждении и посторонних людях. Работа опубликована в журнале Archives of Sexual Behavior (ASB).

Ученые из Университета Северной Британской Колумбии и Университета Куинс изучили, как меняются сексуальные фантазии в разных контекстах. В исследовании участвовали 546 взрослых из США и Канады, состоящих в отношениях не менее шести месяцев.

Участников попросили описать две недавние фантазии: одну — во время мастурбации, другую — во время секса с постоянным партнером. Затем исследователи проанализировали, о ком думали участники и какие элементы присутствовали в фантазиях.

Авторы выделяли два основных типа содержания. Первый — эротический, связанный с физическим возбуждением и сексуальными действиями. Второй — «заботливый», включающий эмоциональную близость, тепло и чувство связи с партнером.

Оказалось, что во время мастурбации около 56% фантазий были связаны с людьми вне отношений, тогда как только 26% касались исключительно партнера. Во время секса картина менялась: примерно 35% участников думали только о партнере, а около 38% — о ком-то другом.

При этом фантазии во время секса чаще содержали элементы эмоциональной близости и заботы.

«Нас особенно удивило, насколько часто в сексуальных фантазиях во время секса с партнером присутствовали близость, привязанность и ощущение эмоциональной связи», — отметили авторы исследования.

Ученые также выяснили, что фантазии о партнере были связаны с более высоким уровнем сексуального удовлетворения. Люди с высокой удовлетворенностью отношениями чаще представляли именно своего партнера и реже — посторонних людей. При этом исследователи подчеркивают: фантазии о других людях не обязательно говорят о проблемах в отношениях.

«Многие участники сообщали, что фантазируют о ком-то помимо партнера, в том числе во время секса. Это, вероятно, гораздо более распространенное явление, чем принято считать, и само по себе не означает, что с отношениями что-то не так», — пояснили авторы.

Исследование также показало, что сексуальные фантазии зависят от контекста и не являются фиксированным отражением желаний человека.

Авторы считают, что сексуальность может быть гораздо более гибкой и ситуативной, чем принято думать, а различия между фантазиями в разных обстоятельствах — нормальная часть человеческого опыта.

