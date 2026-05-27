В России разработали кардиостимулятор с ИИ и заменитель кожи для лечения ожогов

Российские ученые создали солнечный телескоп более чем из 500 антенн

В Российской академии наук накануне общего собрания представили перечень наиболее значимых достижений отечественных ученых за прошедший год, сообщили «Известия». В cписок вошли разработки в области медицины, космических исследований, робототехники и фундаментальной науки.

Одним из ключевых проектов стал ввод в эксплуатацию Сибирского радиогелиографа — одного из крупнейших в мире приборов для изучения Солнца.

Как отметил ведущий научный сотрудник ИСЗФ СО РАН Сергей Анфиногентов, радиогелиограф позволяет получать данные о температуре и плотности плазмы, а также о структуре магнитных полей в активных областях звезды.

Среди фундаментальных исследований в РАН также выделили открытие глубоководных экосистем в районе Курило-Камчатского и Алеутского желобов. Они существуют за счет хемосинтеза и рассматриваются исследователями как возможный аналог жизни в подледных океанах спутников Юпитера и Сатурна.

В перечень значимых медицинских разработок вошел первый отечественный кардиостимулятор, совместимый с проведением магнитно-резонансной томографии. Устройство оснащено системой на основе искусственного интеллекта, которая способна в непрерывном режиме анализировать работу сердца, уведомлять врача о нарушениях и автоматически корректировать режим стимуляции.

Еще одной разработкой стал «живой» заменитель кожи для лечения тяжелых ожогов, созданный в Институте биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН. Технология основана на выращивании кожного эквивалента из клеток пациента и донорских стволовых клеток. Первая фаза клинических исследований показала полное восстановление кожного покрова у всех пациентов.

В сфере робототехники РАН отметила алгоритм пространственной навигации, разработанный специалистами Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН. Метод может применяться в логистике и автономных системах, работающих в условиях отсутствия спутниковой навигации.

Также в список достижений вошли новые методы обработки данных гиперспектрометра, установленного на Международной космической станции. Технология может использоваться для мониторинга состояния сельхозугодий, водоемов, почв и природных ресурсов.