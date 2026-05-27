В Канаде обнаружен редкий скелет динозавра, похожего на страуса

В Канаде обнаружен редкий окаменелый скелет динозавра, похожего на страуса. Об этом сообщают канадские палеонтологи, изучившие хвостовой позвонок, найденный в морских породах возрастом 75-80 миллионов лет на острове Денман у побережья Британской Колумбии. Исследование опубликовано в журнале FACETS.

По данным ученых, речь идет об орнитомимозавре — группе тероподных динозавров мелового периода, которые по внешнему виду напоминали современных страусов. Эти животные имели длинные задние конечности, вытянутую шею, небольшую голову и беззубый клюв. Считается, что они могли развивать скорость до 50-60 км/ч при беге. Ученые предполагают, что онитомимозавры были всеядными, питаясь растениями, мелкими животными и, вероятно, яйцами.

Обнаруженный позвонок датируется кампанским ярусом позднего мела (от 83,6 до 72,2 миллионов лет назад). Он был найден еще в 1999 году в морских отложениях формации Сидар-Дистрикт, входящей в состав Нанаймской группы. Авторы работы отмечают, что это второе известное обнаружение остатков динозавров в данной формации и первое, задокументированное из канадских обнажений.

Исследователи предполагают, что кость могла попасть в морскую среду уже после смерти животного — например, быть перенесена течениями с суши или оказаться в море вместе с разложившимся трупом. Несмотря на это, находка важна для понимания того, как динозавры были распределены по древним прибрежным экосистемам западной части Северной Америки в позднем меловом периоде.

