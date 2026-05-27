В рисовых отрубях нашли натуральный «активатор» иммунных клеток

Ученые из Китая выяснили, что пептиды, полученные из рисовых отрубей, способны активировать иммунные клетки и усиливать врожденный иммунный ответ. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Исследователи изучали пептиды, полученные из рисовых отрубей с помощью ферментативного гидролиза и ферментации бактериями Lactobacillus plantarum. После обработки содержание растворимого белка в сырье увеличилось более чем в десять раз — с 6,73% до 74,24%. Одновременно выросла доля коротких пептидов, которые легче усваиваются организмом и обладают более высокой биологической активностью.

Для оценки эффекта ученые использовали иммунные клетки RAW264.7 — лабораторную модель макрофагов — клеток, играющих ключевую роль в защите организма от инфекций. Эксперименты показали, что полученные пептиды не оказывали токсического действия на клетки, но заметно усиливали их функциональную активность.

Под воздействием соединений макрофаги активнее поглощали чужеродные частицы, меняли форму и вырабатывали больше сигнальных молекул, связанных с иммунным ответом. В частности, исследователи зафиксировали повышение уровней TNF-α, IL-6 и IL-10 — цитокинов, участвующих в регуляции воспаления и иммунной защиты.

Кроме того, ученые обнаружили усиление активности рецептора TLR4. Этот рецептор относится к числу ключевых элементов врожденного иммунитета и отвечает за распознавание патогенов и запуск защитных реакций организма. По мнению авторов, это указывает на способность пептидов из рисовых отрубей естественным образом стимулировать иммунные механизмы.

Исследователи отмечают, что рисовые отруби обычно считаются побочным продуктом переработки риса, однако полученные результаты показывают их потенциал как источника биоактивных соединений для функционального питания.

Авторы подчеркивают, что пока работа проводилась только на клеточных моделях, поэтому влияние таких пептидов на иммунитет человека еще предстоит подтвердить в дальнейших исследованиях.

Ранее был назван недостаток «сильного» иммунитета женщин.