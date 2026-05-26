Назван недостаток «сильного» иммунитета женщин

AJHG: сильный иммунный ответ у женщин чаще повреждает суставы и кожу
Ученые из Института медицинских исследований Гарвана в Сиднее выяснили, что более сильный иммунный ответ у женщин может одновременно повышать риск аутоиммунных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в The American Journal of Human Genetics (AJHG).

Исследователи проанализировали более 1,25 миллиона иммунных клеток почти тысячи здоровых добровольцев, чтобы понять, почему аутоиммунные заболевания, включая системную красную волчанку, значительно чаще встречаются у женщин.

Ранее ученые связывали эти различия в основном с Х-хромосомой, поскольку у женщин их две, а у мужчин — одна. Однако новое исследование показало, что ключевую роль играют не половые хромосомы, а так называемые аутосомы — хромосомы, одинаковые у мужчин и женщин.

Анализ отдельных иммунных клеток выявил заметные различия в работе иммунной системы. У мужчин оказалось больше моноцитов — клеток, отвечающих за быструю защиту от инфекций. У женщин же преобладали B-клетки и регуляторные T-клетки, связанные с выработкой антител и контролем воспаления.

По словам авторов, женские иммунные клетки изначально были более склонны к воспалительной активности даже у полностью здоровых людей. Такая повышенная чувствительность помогает организму быстрее реагировать на вирусы и эффективнее вырабатывать иммунный ответ, в том числе после вакцинации.

Однако у этой особенности есть и обратная сторона. Чрезмерно активная система распознавания угроз повышает вероятность того, что иммунитет начнет атаковать собственные ткани организма. Именно это лежит в основе аутоиммунных заболеваний, при которых повреждаются суставы, почки, кожа или нервная система.

В ходе работы ученые также обнаружили более тысячи генетических регуляторов, по-разному работающих в мужских и женских иммунных клетках. Два из найденных участков были напрямую связаны с риском развития системной красной волчанки.

Авторы считают, что результаты помогают лучше понять биологические причины различий между мужским и женским иммунитетом и в будущем могут помочь в разработке более персонализированных методов лечения аутоиммунных заболеваний.

Ранее была найдена причина внезапной остановки сердца у молодых.

 
