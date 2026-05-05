Старые батарейки в тонометре искажают показатели, предупредил врач

Разряженные батарейки в электронных тонометрах могут искажать показатели артериального давления. Слабый заряд или некачественные батарейки могут влиять на работу электронных датчиков и системы измерения, рассказал «Газете.Ru» врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Кокин.

«Разряженные батарейки искажают показатели на 5–10 мм рт. ст., поэтому за ними надо следить и регулярно менять. Также важно ежегодно проверять тонометр в сервисе или сравнивать с измерениями у врача 1 раз в 6–12 мес. Также важно уберегать его от ударов, это может повредить внутренние датчики», — посоветовал врач.

Кроме того, важно соблюдать температурный режим: хранить тонометр нужно при температуре от 10 до 40°C.

«Температура менее 10°C завышает показания на 5 мм рт. ст., влажность более 80% влияет на электронику. Измеряйте давление в покое (сидя, рука на уровне сердца), за 30 мин до измерения необходимо прекратить употребление кофе, курение, манжета должна быть впору (под нее должен входить 1 палец), во время измерения не разговаривайте и не двигайтесь», — заметил врач.

Ранее врач назвал самыми точными моделями тонометров Omron M3/M6, Microlife BP A6 и Beurer BM 58.