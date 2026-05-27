Российские ученые создали пять новых вакцин для животных

Заммэра Москвы Ликсутов: пять новых вакцин для животных создали в ОЭЗ столицы

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что биотехнологическая компания, работающая в составе ОЭЗ Особая экономическая зона «Технополис Москва», зарегистрировала пять новых вакцин для животных. Его слова передает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

«В 2025 году столичный производитель зарегистрировал две новые вакцины для профилактики болезней свиней и три вакцины для мелких домашних животных. На данный момент в центре разработок компании ученые проводят 12 научно-исследовательских работ по вакцинам нового поколения для промышленного животноводства», — поделился Ликсутов.

2 апреля ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, что в России на сегодняшний день удалось заместить 90% импортных вакцин для животных, однако проблемой остается часто нежелание россиян выбирать отечественные препараты.

По его словам, российские вакцины ничем не уступают зарубежным, поэтому важно рассказывать об этом гражданам.

Ранее ветеринар объяснил, как защитить питомцев от рано проснувшихся клещей.