Российские ученые создали пять новых вакцин для животных

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что биотехнологическая компания, работающая в составе ОЭЗ Особая экономическая зона «Технополис Москва», зарегистрировала пять новых вакцин для животных. Его слова передает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

«В 2025 году столичный производитель зарегистрировал две новые вакцины для профилактики болезней свиней и три вакцины для мелких домашних животных. На данный момент в центре разработок компании ученые проводят 12 научно-исследовательских работ по вакцинам нового поколения для промышленного животноводства», — поделился Ликсутов.

2 апреля ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, что в России на сегодняшний день удалось заместить 90% импортных вакцин для животных, однако проблемой остается часто нежелание россиян выбирать отечественные препараты.

По его словам, российские вакцины ничем не уступают зарубежным, поэтому важно рассказывать об этом гражданам.

