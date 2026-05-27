Ученых поразила неожиданная медицинская технология древнего Китая

Ученые обнаружили на хирургических инструментах из гробницы времен династии Мин в Китае следы вещества, которое могло использоваться как анестетик при операциях. По мнению исследователей, это первое прямое химическое свидетельство применения обезболивания в древней хирургии. Работа опубликована в журнале Antiquity.

Речь идет о железных ножницах и пинцете, найденных еще в 1974 году в гробнице хирурга Ся Цюаня, жившего примерно в 1348–1411 годах в уезде Цзянъинь. На поверхности инструментов сохранились микроскопические красноватые частицы, происхождение которых долго оставалось неизвестным.

Теперь исследователи изучили находки с помощью микроскопии стимулированного рамановского рассеяния — метода, позволяющего анализировать состав даже крайне малых образцов без повреждения артефактов. Анализ показал, что частицы содержат аконитин — высокотоксичное вещество из растений рода Aconitum, известных как борец или волчий корень.

«Это первый случай, когда человечество получило прямые химические доказательства использования анестетиков на древних хирургических инструментах», — отметил один из авторов работы Чжао Цунцан из Северо-Западного университета Китая.

Сегодня аконитин известен прежде всего как сильный яд, однако исторические китайские тексты описывают методы снижения его токсичности. Для этого растение могли обрабатывать уксусом, отварами черных соевых бобов или даже мочой мальчиков. После подготовки порошок наносили на кожу для местного обезболивания перед болезненными процедурами.

Следы вещества нашли именно в труднодоступных углублениях инструментов — около ручек ножниц и пинцета, где остатки препаратов могли сохраниться лучше всего и меньше подвергались загрязнению.

Авторы считают, что находка подтверждает высокий уровень китайской медицины эпохи Мин. По их мнению, врачи того времени не только использовали хирургические инструменты, но и умели контролировать токсичность сильнодействующих растительных веществ для безопасного обезболивания пациентов.

