Названы три продукта, которые снижают риски развития болезни Альцгеймера

Дефицит омега-3 жирных кислот в крови связан с риском развития болезни Альцгеймера. Причем у женщин с дефицитом риски больше, чем у мужчин. Чтобы восполнить недостаток омега-3, в рацион нужно добавить грецкие орехи, семена льна и чиа, а также масла из них, рассказала «Газете.Ru» диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

По словам врача, рынок БАДов не располагает достаточным количеством качественных омега-3 и стоит денег. В связи с этим, не стоит недооценивать включение продуктов, богатых омега-3. Самый популярный — жирная красная рыба, однако это дорогостоящий продукт. В качестве альтернативы можно использовать три продукта.

«Первый — грецкие орехи и масло из них. Они являются самым богатым источником омега-3 из всех орехов. Включение 4-6 «бабочек» в ежедневный рацион в качестве добавки к основному приему пищи или с фруктами или сухофруктами на правильный перекус позволяет естественным образом повышать количество альфа-линолевой кислоты. Второй — семена чиа и масло из них – популярный заморский суперфуд. Помимо омега-3, семена чиа являются источником белка, витаминов, особенно группы В, микроэлементов. Популярность обусловлена пользой для ЖКТ, контроля уровня сахара в крови и чувством насыщения», — рассказала Дианова.

Последний продукт — семена льна и льняное масло. Это самый доступный из представленного списка продукт и лидер по содержанию омега-3 по сравнению с другими растительными маслами.

«Конечно, и тут есть свои ограничения: масло долго не хранится, и на нем нельзя производить допустимую в здоровом питании жарку овощей. Кроме того, семена не стоит применять в целом виде людям с дивертикулярной болезнью кишечника. Но для этого и есть формат масла для заправки салатов, гарниров, каш, супов и льняная мука, добавление которой в рецептуру оздоровит вашу домашнюю выпечку. Важно помнить, что растительные продукты дают лучший результат для здоровья в долгосрочной перспективе», — резюмировала Дианова.

