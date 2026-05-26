Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Названы три продукта, которые снижают риски развития болезни Альцгеймера

Врач Дианова: грецкие орехи, семена льна и чиа снижают риск болезни Альцгеймера
Shutterstock/FOTODOM

Дефицит омега-3 жирных кислот в крови связан с риском развития болезни Альцгеймера. Причем у женщин с дефицитом риски больше, чем у мужчин. Чтобы восполнить недостаток омега-3, в рацион нужно добавить грецкие орехи, семена льна и чиа, а также масла из них, рассказала «Газете.Ru» диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

По словам врача, рынок БАДов не располагает достаточным количеством качественных омега-3 и стоит денег. В связи с этим, не стоит недооценивать включение продуктов, богатых омега-3. Самый популярный — жирная красная рыба, однако это дорогостоящий продукт. В качестве альтернативы можно использовать три продукта.

«Первый — грецкие орехи и масло из них. Они являются самым богатым источником омега-3 из всех орехов. Включение 4-6 «бабочек» в ежедневный рацион в качестве добавки к основному приему пищи или с фруктами или сухофруктами на правильный перекус позволяет естественным образом повышать количество альфа-линолевой кислоты. Второй — семена чиа и масло из них – популярный заморский суперфуд. Помимо омега-3, семена чиа являются источником белка, витаминов, особенно группы В, микроэлементов. Популярность обусловлена пользой для ЖКТ, контроля уровня сахара в крови и чувством насыщения», — рассказала Дианова.

Последний продукт — семена льна и льняное масло. Это самый доступный из представленного списка продукт и лидер по содержанию омега-3 по сравнению с другими растительными маслами.

«Конечно, и тут есть свои ограничения: масло долго не хранится, и на нем нельзя производить допустимую в здоровом питании жарку овощей. Кроме того, семена не стоит применять в целом виде людям с дивертикулярной болезнью кишечника. Но для этого и есть формат масла для заправки салатов, гарниров, каш, супов и льняная мука, добавление которой в рецептуру оздоровит вашу домашнюю выпечку. Важно помнить, что растительные продукты дают лучший результат для здоровья в долгосрочной перспективе», — резюмировала Дианова.

Ранее врач сообщила, что морковь и жирная рыба полезны для зрения, снижая риск близорукости.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!