Кожное воспаление связали с риском слепоты

Ученые Университета Южной Калифорнии обнаружили, что у взрослых с атопическим дерматитом чаще встречается отслоение сетчатки — опасное состояние, которое может стать причиной слепоты. Исследование опубликовано в журнале Ophthalmology Retina (OphReti).

В работе сравнивались данные двух крупных групп пациентов — с атопическим дерматитом и без него. Атопический дерматит — это хроническое кожное заболевание неинфекционного характера, которое связано с иммунными реакциями. После статистического сопоставления в каждую группу вошли по 274 547 человек. Наблюдение продолжалось пять лет.

За этот период отслоение сетчатки было зафиксировано у 0,7% пациентов с атопическим дерматитом против 0,2% в контрольной группе. Также различалась частота хирургического лечения: операции проводились у 0,2% пациентов с дерматитом и у 0,04% без него.

Помимо более высокой частоты самого заболевания, у пациентов с атопическим дерматитом чаще возникали осложнения после хирургического вмешательства и повышалась потребность в более сложных повторных операциях.

Отслоение сетчатки — это состояние, при котором светочувствительный слой глаза отделяется от подлежащих тканей, что может приводить к резкому ухудшению зрения и требует срочного лечения. Авторы работы отмечают, что хроническое воспаление и особенности иммунного ответа при атопическом дерматите могут потенциально влиять на ткани глаза, хотя точные механизмы пока не установлены.

Исследователи считают, что атопический дерматит может быть недооцененным фактором риска офтальмологических осложнений. Они рекомендуют врачам обращать внимание на зрительные жалобы у таких пациентов, включая вспышки света, «пелену» перед глазами и резкое ухудшение зрения, поскольку эти симптомы могут указывать на начинающееся отслоение сетчатки.

