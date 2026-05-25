Создано необычное средство для защиты от сухости глаз

Ученые из Национального университета Сингапура разработали глазные капли на основе шпината, которые могут помочь в лечении синдрома сухого глаза. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Синдром сухого глаза — одно из самых распространенных заболеваний глаз в мире. Он сопровождается жжением, покраснением, ощущением песка в глазах и хроническим воспалением. Одной из причин повреждения тканей считается окислительный стресс — накопление активных форм кислорода, разрушающих клетки поверхности глаза.

Чтобы бороться с этим процессом, исследователи использовали механизм, напоминающий фотосинтез растений. Ученые выделили из листьев шпината тилакоиды — структуры, отвечающие за преобразование света в энергию, — и встроили их в специальные наночастицы для глазных капель.

После попадания в клетки глаза и воздействия обычного света система начинала вырабатывать молекулу NADPH. Она играет важную роль в защите клеток от окислительного стресса и воспаления, помогая нейтрализовать вредные соединения.

Эксперименты показали, что уже через 30 минут после светового воздействия уровень окислителей в тканях значительно снижался. В образцах слез пациентов с синдромом сухого глаза содержание перекиси водорода уменьшалось на 95%.

Эффективность новых капель также проверили на мышах. По данным авторов работы, средство оказалось эффективнее препарата Restasis — одного из наиболее распространенных лекарств для лечения синдрома сухого глаза. Новые капли лучше снижали воспаление и способствовали восстановлению тканей поверхности глаза.

Исследователи считают, что технология может иметь более широкое применение. Поскольку окислительный стресс связан со многими воспалительными заболеваниями, подобный подход в будущем потенциально можно будет использовать и для лечения других состояний, связанных с повреждением клеток активными формами кислорода.

