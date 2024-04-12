В Новосибирске вывели устойчивый к засухе и паразитам сорт картофеля

Ученые Сибирского НИИ растениеводства и селекции (СибНИИРС, филиал Института цитологии и генетики СО РАН) вывели новый сорт картофеля под названием «Атаман», который устойчив к засухе и паразитам. Об этом сообщает Сиб.фм.

По словам младшего научного сотрудника СибНИИРС Юлии Гуреевой, «Атаман» успешно справился с тяжелыми условиями засухи, взойдя на 12-й день после посева, в то время как обычные сорта в подобных условиях всходили на 14-й день и позже.

Она также отметила, что новый сорт устойчив к тяжелому заболеванию картофеля — фитофторе, что позволяет сократить затраты на химическую обработку полей. В настоящее время «Атаман» проходит оценку в Федеральном исследовательском центре картофеля имени А.Г. Лорха. В 2026 году планируется его передача на госкомиссию по сортоиспытаниям.

До этого ученые Казанского государственного аграрного университета (Казанский ГАУ) разработали инновационное органоминеральное удобрение, которое повышает урожайность картофеля на 3,2 тонны с гектара, что составляет 10,8% прироста.

Кроме того, было установлено, что при использовании данного удобрения снижаются потери клубней от различных гнилей при хранении картофеля, и на 0,6% повышается содержание крахмала в клубнях.

Для приготовления удобрения используются недорогие природные компоненты, в том числе отходы пищевой промышленности.

Ранее дачникам назвали простой метод для подготовки клубней картофеля к посадке.