Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Ученые предупредили о неожиданной опасности нерегулярного питания

JAD: нерегулярное питание повышает риском симптомов депрессии
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из больницы Сеульского университета Святой Марии выяснили, что люди, которые часто пропускают основные приемы пищи, чаще сообщают о симптомах депрессии. При этом разнообразный рацион может частично ослаблять эту связь. Работа опубликована в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Исследователи проанализировали данные 21 568 взрослых участников Корейского национального исследования здоровья и питания, собранные в 2014–2022 годах. Ученые оценивали, как часто люди завтракали, обедали и ужинали, а также разнообразие их рациона и выраженность симптомов депрессии.

Нерегулярным считалось питание, при котором человек ел один из основных приемов пищи менее пяти раз в неделю. Дополнительно исследователи рассчитывали показатель разнообразия питания: учитывалось употребление продуктов из шести групп — зерновых, овощей, фруктов, мяса, бобовых и орехов, а также молочных продуктов.

Оказалось, что люди с наиболее нерегулярным режимом питания имели в 1,55 раза более высокую вероятность симптомов депрессии по сравнению с теми, кто питался регулярно. Чем более хаотичным был график приемов пищи, тем выше оказывался риск ухудшения настроения.

Особенно выраженной связь была у людей с однообразным рационом. Напротив, разнообразное питание частично ослабляло негативный эффект пропусков еды. Авторы предполагают, что это может быть связано с более высоким поступлением витаминов, противовоспалительных веществ и поддержанием здоровой микрофлоры кишечника.

Отдельно исследователи выделили завтрак. У людей, которые регулярно пропускали утренний прием пищи, связь между нерегулярным питанием и симптомами депрессии становилась сильнее. Худшие показатели психического состояния наблюдались у участников, одновременно пропускавших завтрак и имевших бедный рацион.

Авторы отмечают, что завтрак запускает обменные процессы после ночного периода голодания. Его пропуск может приводить к колебаниям уровня сахара в крови и нарушать утренние гормональные ритмы, влияющие на эмоции и когнитивные функции.

При этом исследование не доказывает причинно-следственную связь. Возможно и обратное объяснение: люди с депрессией нередко теряют аппетит, испытывают снижение мотивации и поэтому чаще пропускают приемы пищи. Кроме того, авторы не учитывали качество сна и уровень стресса, которые тоже влияют на настроение.

Тем не менее исследователи считают, что не только состав пищи, но и режим питания может играть важную роль в поддержании психического здоровья.

Ранее был развеян популярный миф о голодании.

 
Теперь вы знаете
Арест имущества релокантов, отсрочка от армии для новой категории россиян и аномальное нашествие комаров. Главное за 26 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!