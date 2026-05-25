Развеян популярный миф о голодании

Международная группа ученых выяснила, что кратковременное голодание обычно не ухудшает память, внимание и скорость мышления у здоровых взрослых людей. К такому выводу исследователи пришли после анализа десятков научных работ, опубликованных за последние годы. Работа опубликована в журнале Psychological Bulletin (PB).

Авторы проанализировали 63 статьи, включающие 71 независимое исследование с участием 3484 человек. Они сравнивали когнитивные показатели людей, которые временно воздерживались от пищи, и участников, питавшихся как обычно.

Вопреки распространенному мнению, заметных различий не оказалось. В среднем кратковременное голодание не влияло на память, принятие решений, скорость реакции и точность выполнения задач. Медианная продолжительность голодания в исследованиях составляла около 12 часов.

«Для большинства здоровых взрослых результаты обнадеживают. Можно пробовать интервальное голодание или другие схемы, не опасаясь, что умственная работоспособность резко ухудшится», — отметил соавтор работы, когнитивный нейробиолог Оклендского университета Дэвид Моро.

Однако исследователи обнаружили несколько исключений. Небольшое снижение когнитивных показателей наблюдалось при голодании дольше 12 часов. Более заметные эффекты выявили у детей и подростков, хотя их доля среди участников была невелика. Авторы предполагают, что развивающийся мозг может быть чувствительнее к длительному отсутствию пищи.

Интересно, что ухудшение результатов чаще проявлялось в заданиях, связанных с едой — например, при обработке изображений или слов на пищевую тему. В нейтральных когнитивных тестах подобного эффекта почти не было.

Также выяснилось, что участники, находившиеся в состоянии голодания, немного хуже справлялись с заданиями, если тестирование проводилось ближе к вечеру. Авторы предполагают, что голод может усиливать естественные суточные колебания внимания и концентрации.

Исследователи подчеркивают, что голодание не является универсальной рекомендацией и подходит не всем. Тем не менее работа показывает, что кратковременный отказ от пищи сам по себе не приводит к выраженному «затуманиванию» мышления у большинства здоровых взрослых.

Ранее был развеян популярный миф о «сюсюкании» с детьми.