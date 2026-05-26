Названа ягода, полезная для нервной системы и сосудов

Foods: облепиха может защищать сосуды и нервную систему от повреждений

Ученые из Университета Бахауддина Закарии установили, что соединения облепихи могут влиять на ключевые клеточные сигнальные пути в организме, связанные с обменом веществ и воспалением. Научный обзор свойств ягод опубликован в журнале Foods.

Речь идет о растении Hippophae rhamnoides L., или облепихе крушиновидной, которое изучается как источник биоактивных веществ для функционального питания. Авторы работы указывают, что ее компоненты способны модулировать сигнальные пути AMPK и PI3K/Akt, участвующие в регуляции энергетического обмена, чувствительности к инсулину и клеточного выживания.

Исследователи отмечают, что облепиха содержит широкий спектр биологически активных соединений: витамин С, витамин Е, каротиноиды, полифенолы, флавоноиды, фитостеролы, минералы и жирные кислоты. Такой состав, по данным обзора, связан с выраженными антиоксидантными и противовоспалительными эффектами.

В работе подчеркивается, что флавоноиды и пальмитолеиновая кислота могут влиять на клеточные процессы через сигнальные каскады AMPK и PI3K/Akt. Эти механизмы участвуют в регуляции окислительного стресса, воспалительных реакций и метаболизма липидов и глюкозы.

По данным ранее опубликованных исследований, экстракты облепихи способны снижать маркеры окислительного стресса, поддерживать липидный обмен и оказывать защитное действие на клетки печени, сосудистой и нервной систем. Также сообщается о потенциальной связи с улучшением липидного профиля крови и снижением уровня воспалительных маркеров.

Отдельный блок данных касается дерматологических эффектов. Масло и экстракты Hippophae rhamnoides L. изучаются как средства, способные ускорять заживление тканей, снижать воспаление и уменьшать повреждение кожи, вызванное окислительным стрессом. Кроме того, за счет антимикробной активности растение рассматривается как перспективный компонент косметических и дерматологических формул.

Авторы делают вывод, что облепиха представляет интерес для разработки функциональных продуктов питания, однако подчеркивают необходимость дальнейших клинических исследований для подтверждения эффектов у человека.

Ранее ученые выяснили, что соединения облепихи могут снижать уровень сахара в крови.