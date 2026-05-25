В печени найден скрытый «переключатель», снижающий уровень вредного холестерина

Ученые из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета обнаружили белок HELZ2, который регулирует выброс частиц холестерина из печени в кровь. Открытие может помочь в создании новых методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний и жировой болезни печени. Работа опубликована в журнале Circulation.

Исследование было посвящено белку HELZ2, который влияет на активность гена APOB. Этот ген необходим для производства белков аполипопротеина B (apoB), участвующих в образовании липопротеинов — частиц, переносящих холестерин и жиры по организму.

«Эти частицы — один из главных факторов образования атеросклеротических бляшек. Мы обнаружили, что HELZ2 выступает мощной точкой контроля количества частиц холестерина, попадающих в кровоток», — рассказал старший автор работы, профессор Центра генетики защиты организма Техасского университета Чжао Чжан.

Ученые выяснили, что HELZ2 действует на более раннем этапе, чем предполагалось ранее. Он сокращает время жизни матричной РНК гена APOB в клетках печени. Из-за этого снижается производство белка apoB и в кровь поступает меньше липопротеинов.

«Большинство исследований изучали, что происходит с apoB уже после его образования. Нас удивило, что HELZ2 действует раньше — контролируя, как долго сохраняется генетическое «сообщение» до синтеза белка», — пояснил соавтор работы Яо Цзян.

Эксперименты на мышах показали, что усиление активности HELZ2 снижало уровни липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, или LDL-холестерин) и триглицеридов в крови, а также защищало животных от атеросклероза.

Однако эффект оказался неоднозначным: одновременно в печени накапливалось больше жира. У мышей без такой мутации наблюдалась противоположная картина.

«HELZ2 можно представить как регулятор между печенью и кровотоком. Усиление его активности снижает холестерин в крови, но увеличивает накопление жира в печени. Ослабление — наоборот», — отметил Чжан.

Сейчас основным методом снижения холестерина остаются статины. Но новая работа предлагает другой подход: воздействовать не на уже синтезированный холестерин, а на этап формирования генетических инструкций для его переноса.

По мнению авторов, в будущем тонкая настройка HELZ2 может открыть новые возможности как для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так и для лечения жировой болезни печени.

