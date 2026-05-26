Созданы контактные линзы, подавляющие признаки депрессии

Ученые из Университета Енсе в Южной Корее разработали контактные линзы, которые могут помогать в лечении депрессии с помощью слабых электрических сигналов, передаваемых через глаз. В экспериментах на мышах методика оказалась сопоставимой по эффекту с антидепрессантом флуоксетином — действующим веществом препарата Prozac. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Physical Science.

Исследователи использовали необычный подход: вместо таблеток или имплантов они решили воздействовать на мозг через сетчатку глаза, которая фактически является частью нервной системы.

В мягкую прозрачную линзу встроили сверхтонкие электроды из оксида галлия и платины. Они создают два высокочастотных сигнала, которые по отдельности не воспринимаются клетками, но в точке пересечения формируют более медленный импульс, способный стимулировать нейронные цепи, связанные с регуляцией настроения.

Технология основана на методе «временной интерференции», который ранее применяли через электроды на коже головы. Использование глаза позволило обойти череп и точнее воздействовать на нужные области мозга.

Эффективность системы проверили на мышах с признаками депрессии, вызванной хроническим стрессом. Животные носили линзы по 30 минут в день в течение трех недель. После курса терапии у них восстановилась нормальная активность между гиппокампом и префронтальной корой — областями мозга, которые участвуют в памяти, эмоциях и принятии решений и обычно нарушаются при депрессии.

Кроме того, у мышей снизился уровень кортикостерона — аналога гормона стресса кортизола — и вырос уровень серотонина. Также уменьшились признаки воспаления в мозге. По совокупности биологических и поведенческих показателей эффект оказался сопоставим с действием флуоксетина.

Авторы отмечают, что пока технология протестирована только на животных. Однако в будущем такие линзы могут стать альтернативой лекарствам или инвазивным процедурам для лечения депрессии.

Ранее стало известно, как сделать уборку полезной для психики.