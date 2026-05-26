Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Созданы контактные линзы, подавляющие признаки депрессии

CRep: контактные линзы с электродами облегчили депрессию у мышей
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Енсе в Южной Корее разработали контактные линзы, которые могут помогать в лечении депрессии с помощью слабых электрических сигналов, передаваемых через глаз. В экспериментах на мышах методика оказалась сопоставимой по эффекту с антидепрессантом флуоксетином — действующим веществом препарата Prozac. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Physical Science.

Исследователи использовали необычный подход: вместо таблеток или имплантов они решили воздействовать на мозг через сетчатку глаза, которая фактически является частью нервной системы.

В мягкую прозрачную линзу встроили сверхтонкие электроды из оксида галлия и платины. Они создают два высокочастотных сигнала, которые по отдельности не воспринимаются клетками, но в точке пересечения формируют более медленный импульс, способный стимулировать нейронные цепи, связанные с регуляцией настроения.

Технология основана на методе «временной интерференции», который ранее применяли через электроды на коже головы. Использование глаза позволило обойти череп и точнее воздействовать на нужные области мозга.

Эффективность системы проверили на мышах с признаками депрессии, вызванной хроническим стрессом. Животные носили линзы по 30 минут в день в течение трех недель. После курса терапии у них восстановилась нормальная активность между гиппокампом и префронтальной корой — областями мозга, которые участвуют в памяти, эмоциях и принятии решений и обычно нарушаются при депрессии.

Кроме того, у мышей снизился уровень кортикостерона — аналога гормона стресса кортизола — и вырос уровень серотонина. Также уменьшились признаки воспаления в мозге. По совокупности биологических и поведенческих показателей эффект оказался сопоставим с действием флуоксетина.

Авторы отмечают, что пока технология протестирована только на животных. Однако в будущем такие линзы могут стать альтернативой лекарствам или инвазивным процедурам для лечения депрессии.

Ранее стало известно, как сделать уборку полезной для психики.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!