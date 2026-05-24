Стало известно, как сделать уборку полезной для психики

Весенняя уборка часто ассоциируется со стрессом и утомительными обязанностями. Однако психологи и буддийские монахи считают, что такие повседневные дела, как подметание, мытьt полов и разбор вещей, могут положительно влиять на психическое состояние и даже работать как форма медитации. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

По словам клинического психолога Холли Шифф из города Гринвич (США), повторяющиеся физические действия помогают успокоить нервную систему.

«Такие занятия, как уборка, обладают предсказуемостью, структурой и дают четкое ощущение завершенности. Это помогает человеку почувствовать контроль над ситуацией и устойчивость», — пояснила специалист.

Дополнительный эффект связан с видимым результатом. В отличие от эмоциональных или интеллектуальных задач, уборка даёт мгновенную обратную связь: человек сразу видит плоды своих усилий.

Похожие идеи давно существуют и в дзен-буддизме. Так, ученики дзен-монастырей — монахи унсуй — тратят значительную часть времени на уборку и поддержание порядка. Буддийский монах Секэй Мацумото из Киото в книге «Руководство монаха по чистому дому и ясному уму» пишет, что уборка воспринимается не как обязанность, а как практика заботы о себе и окружающем мире.

Эксперты советуют тем, кто воспринимает уборку как тяжелую обязанность, сместить внимание с результата на сам процесс. Например, можно сосредоточиться на движениях, звуках, температуре воды или ритме действий. По словам Шифф, тогда уборка начинает работать как упражнение на осознанность.

При этом специалисты рекомендуют не пытаться сделать все сразу.

«Многих перегружает не сама задача, а мысль о ее масштабе. Лучше начать с очень маленького действия: одной поверхности, одной полки или одной комнаты», — советует психолог.

Авторы отмечают, что ощущение заботы сохраняется и после уборки: чистое пространство может восприниматься как более безопасное и спокойное — подобно атмосфере храмов и других тихих мест.

