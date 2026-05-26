У спорта выявили неожиданный эффект для нервной системы

AutoNeuro: тренировки меняют структуру нервной системы, задающей сердечный ритм
Ученые из Бристольского университета выяснили, что регулярные физические упражнения меняют не только работу сердца, но и структуру нервной системы, которая управляет сердечным ритмом. Результаты исследования опубликованы в журнале Autonomic Neuroscience (AutoNeuro).

Исследователи изучали звездчатые ганглии — небольшие скопления нервных клеток в нижней части шеи и верхней части грудной клетки. Эти нервные узлы помогают регулировать частоту сердечных сокращений, ускоряя работу сердца во время стресса или физической нагрузки.

В течение десяти недель ученые подвергали крыс умеренным аэробным тренировкам на беговой дорожке, а затем сравнили их нервную систему с нетренированными животными с помощью трехмерной визуализации.

Результаты показали неожиданную асимметрию — у тренированных крыс в правом звездчатом ганглии оказалось примерно в четыре раза больше нейронов, чем в левом. У нетренированных животных такого различия не наблюдалось.

При этом изменения происходили по-разному с обеих сторон. В левом ганглии нервные клетки увеличивались в размерах почти вдвое, тогда как в правом — наоборот, становились меньше, но располагались плотнее. Общий объем нервных узлов после тренировок уменьшался, особенно с правой стороны.

Авторы отмечают, что ранее считалось, будто нервная система адаптируется к физическим нагрузкам симметрично. Новое исследование впервые показало, что тренировки могут по-разному перестраивать левую и правую части системы управления сердцем.

По словам исследователей, речь идет о проявлении нейропластичности — способности нервной ткани изменять свою структуру под воздействием внешних факторов. Этот процесс хорошо изучен в головном мозге, однако почти не исследовался в отношении нервной системы сердца.

Ученые подчеркивают, что результаты могут иметь практическое значение для лечения сердечных заболеваний. Звездчатые ганглии уже используются как мишень при терапии аритмий и некоторых форм сердечной недостаточности. Новые данные могут помочь врачам точнее определять, какая сторона нервной системы играет большую роль при конкретных нарушениях.

Ранее россиянам назвали орган с самым интенсивным кровоснабжением.

 
