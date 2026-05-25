Найдена причина внезапной остановки сердца у молодых

Ученые из Седарс-Синайского медицинского центра выяснили, что внезапная остановка сердца у молодых людей значительно чаще связана с наследственными генетическими мутациями, чем у пожилых пациентов. Результаты исследования опубликованы в журнале JACC: Clinical Electrophysiology.

Внезапная остановка сердца возникает из-за сбоя электрической активности сердца, при котором орган перестает эффективно перекачивать кровь. Такое состояние развивается стремительно и без экстренной помощи в большинстве случаев приводит к смерти.

Авторы исследования проанализировали геномы более трех тысяч человек, переживших внезапную остановку сердца, чтобы выяснить, насколько часто заболевание связано с наследственными изменениями ДНК. В ходе работы ученые выявили 15 генов, мутации в которых повышают риск опасных нарушений сердечного ритма.

Наиболее выраженная связь с генетикой оказалась у молодых пациентов. Среди людей младше 29 лет потенциально опасные мутации обнаружили примерно у 10% участников исследования. С возрастом этот показатель снижался: у пациентов старше 70 лет подобные изменения встречались лишь в 3% случаев.

По словам исследователей, это указывает на различие причин внезапной остановки сердца в разных возрастных группах. У молодых людей состояние чаще связано с врожденными нарушениями работы сердца и наследственными мутациями, тогда как у пожилых основную роль играют сердечно-сосудистые заболевания — например, закупорка артерий, ишемическая болезнь сердца и другие возрастные патологии.

Авторы работы считают, что результаты могут изменить подход к профилактике внезапной остановки сердца. Людям, у которых в семье были подобные случаи, ученые рекомендуют проходить генетическое тестирование. Это позволит заранее выявить повышенный риск, наблюдать за состоянием сердца и при необходимости вовремя начать лечение или скорректировать образ жизни.

