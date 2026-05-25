Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Найдена причина внезапной остановки сердца у молодых

JACC: внезапную остановку сердца у молодых часто вызывают генетические мутации
Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Седарс-Синайского медицинского центра выяснили, что внезапная остановка сердца у молодых людей значительно чаще связана с наследственными генетическими мутациями, чем у пожилых пациентов. Результаты исследования опубликованы в журнале JACC: Clinical Electrophysiology.

Внезапная остановка сердца возникает из-за сбоя электрической активности сердца, при котором орган перестает эффективно перекачивать кровь. Такое состояние развивается стремительно и без экстренной помощи в большинстве случаев приводит к смерти.

Авторы исследования проанализировали геномы более трех тысяч человек, переживших внезапную остановку сердца, чтобы выяснить, насколько часто заболевание связано с наследственными изменениями ДНК. В ходе работы ученые выявили 15 генов, мутации в которых повышают риск опасных нарушений сердечного ритма.

Наиболее выраженная связь с генетикой оказалась у молодых пациентов. Среди людей младше 29 лет потенциально опасные мутации обнаружили примерно у 10% участников исследования. С возрастом этот показатель снижался: у пациентов старше 70 лет подобные изменения встречались лишь в 3% случаев.

По словам исследователей, это указывает на различие причин внезапной остановки сердца в разных возрастных группах. У молодых людей состояние чаще связано с врожденными нарушениями работы сердца и наследственными мутациями, тогда как у пожилых основную роль играют сердечно-сосудистые заболевания — например, закупорка артерий, ишемическая болезнь сердца и другие возрастные патологии.

Авторы работы считают, что результаты могут изменить подход к профилактике внезапной остановки сердца. Людям, у которых в семье были подобные случаи, ученые рекомендуют проходить генетическое тестирование. Это позволит заранее выявить повышенный риск, наблюдать за состоянием сердца и при необходимости вовремя начать лечение или скорректировать образ жизни.

Ранее был назван объем тренировок для максимального снижения риска болезней сердца.

 
Теперь вы знаете
Мифы и факты о российских правителях, о которых не говорят на уроках истории
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!