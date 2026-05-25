Назван признак нарушений работы мозга, проявляющийся на письме

Frontiers: медленное письмо может говорить о снижении когнитивных функций
Ученые из Университета Эворы установили, что особенности почерка могут указывать на возрастные когнитивные нарушения. Наиболее заметные различия проявляются при письме под диктовку, когда мозг одновременно обрабатывает речь, память и движения руки. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Human Neuroscience.

Авторы работы отмечают, что письмо — одна из самых сложных задач для мозга, поскольку требует не только тонкой моторики, но и координации множества когнитивных процессов: отбора информации, ее интерпретации и организации движений. С возрастом почерк нередко становится медленнее и менее плавным, что может быть связано со снижением когнитивных функций.

В исследовании приняли участие 58 человек в возрасте от 62 до 92 лет, проживающих в домах престарелых. У 38 участников ранее были диагностированы когнитивные нарушения. Добровольцы выполняли несколько заданий с использованием цифрового пера и планшета-дигитайзера.

Сначала участникам предлагалось рисовать линии и ставить точки в течение 20 секунд — такие упражнения проверяли базовый моторный контроль. Затем испытуемые переписывали и записывали под диктовку предложения разной сложности.

Результаты показали, что простые задания на управление ручкой практически не позволяли отличить людей с когнитивными нарушениями от остальных. Копирование текста также не выявило значимых различий, хотя ученые зафиксировали определенную тенденцию – повышение фрагментарности почерка.

Наиболее заметные отличия в скорости письма проявились в заданиях под диктовку. Исследователи объясняют это тем, что подобные упражнения создают высокую нагрузку на рабочую память и исполнительные функции мозга. Во время диктанта человеку необходимо одновременно слушать речь, обрабатывать услышанное, преобразовывать звуки в письменный текст и координировать движения руки.

По словам ведущего автора исследования Аны Риты Матиас, именно такие сложные письменные задачи могут помочь выявлять ранние признаки когнитивного снижения точнее, чем традиционные тесты.

Ранее российские ученые выяснили, почему эмоции на иностранном языке ощущаются слабее.

 
