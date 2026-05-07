Российские ученые выяснили, почему эмоции на иностранном языке ощущаются слабее

Ученые Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия при Институте когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ выяснили, что эмоциональные слова на втором языке воспринимаются менее «телесно», чем на родном. Однако активное использование иностранного языка постепенно сокращает эту разницу. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе образовательного учреждения.

Работа основана на теории воплощенного познания, согласно которой абстрактные понятия, включая эмоции, связаны в памяти человека с физическим опытом. Например, в языках с письмом слева направо положительные эмоции обычно ассоциируются с правой стороной пространства, а отрицательные — с левой.

В эксперименте участвовали 85 русско-английских билингвов. Им показывали эмоционально окрашенные слова на русском и английском языках — например, «радость»/joy, «успех»/success, «горе»/grief или «страх»/fear. Участники должны были нажимать правую кнопку клавиатуры для положительных слов и левую — для отрицательных. Затем условия менялись местами.

Исследователи измеряли скорость реакции. Оказалось, что на родном языке участники быстрее реагировали в «естественной» схеме, когда положительные слова были связаны с правой стороной, а отрицательные — с левой. На английском эта закономерность тоже сохранялась, однако реакции все равно были медленнее.

Авторы объясняют это тем, что во втором языке эмоциональный и телесный опыт интегрирован слабее, чем в родном. Разница особенно сильно проявлялась у людей с низким уровнем владения английским и ограниченным опытом его использования. Участники, свободно владеющие языком, обрабатывали эмоциональные слова почти так же быстро, как на русском.

«Даже если начать учить второй язык поздно, но активно им пользоваться, например читать книги, смотреть фильмы, жить за границей, возникнет тесная интеграция между телесным и языковым опытом», — пояснила один из авторов работы, стажер-исследователь Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия ВШЭ Алина Карлюкова.

Дополнительно ученые оценили так называемую эмоциональную дистанцию — ощущение отстраненности по отношению ко второму языку. Люди с высокой эмоциональной дистанцией чаще предпочитали использовать родной язык для выражения чувств и медленнее обрабатывали эмоциональные слова на английском.

Исследователи пришли к выводу, что эмоциональная глубина второго языка формируется не столько возрастом его освоения, сколько интенсивностью и разнообразием использования в повседневной жизни.

