Развеян популярный миф о «сюсюкании» с детьми

«Сюсюкание» не только не затрудняет развитие речи младенца, но и улучшает ее структурное восприятие. Кроме того, такой метод общения помогает укрепить эмоциональную связь между родителем и ребенком. Об этом изданию The Conversation рассказала Карен Столлцноу, старший научный сотрудник в области лингвистики Колорадского университета в Боулдере.

По словам эксперта, многим родителям рекомендуют избегать уменьшительно-ласкательных форм слов в общении с детьми из-за опасений, что упрощенная манера общения может сбить детей с толку или замедлить развитие речи. Однако в действительности такой способ общения помогает детям осваивать язык.

«Такие гиперболизированные фразы, как «Посмотри-ка на собачку!» , не только не сбивают детей с толку, но и привлекают их внимание, помогают им выявлять закономерности в речи и укреплять социальные связи», — пояснила ученая.

Столлцноу также отметила, что родители при общении с ребенком также используют настоящие слова и грамматически правильные предложения, но с преувеличенной интонацией, более высоким тоном, растянутыми гласными и замедленным ритмом. Это позволяет эффективно привлекать внимание ребенка к содержанию и структуре языка.

«Взрослые во всех культурах инстинктивно разговаривают с младенцами на «детском» языке. Даже те, кто клянется, что никогда не сюсюкает, часто срываются, когда разговаривают с детьми. Однако исследователи обнаружили, что младенцы проявляют большее внимание именно к родительской речи», — уточнила специалист.

Ученая объясняет, что искусственное замедление речи и «певучий голос» помогают детям четче осознавать границы между словами и распознавать грамматические закономерности. При этом ошибки и особенности произношения большинство детей перерастают естественным образом.

«Сюсюкание также укрепляет эмоциональную связь между родителем и ребенком. Интересно, что такой стиль общения по душе не только людям. Исследования показали, что даже кошки более позитивно реагируют, когда с ними разговаривают «сюсюкающим» тоном», — заключила Столлцноу.

