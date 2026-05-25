Ученых встревожили последствия избытка сахара для мозга

Ученые из Технологического университета Сиднея выяснили, что переход на здоровое питание способен частично восстановить нарушения памяти, вызванные избытком сахара и жирной пищи, однако полностью устранить последствия удается не всегда. Работа опубликована в журнале Nutritional Neuroscience.

Исследователи провели систематический обзор и метаанализ 27 экспериментов на крысах и мышах, посвященных влиянию диеты на когнитивные функции. Они сравнили животных, продолжавших получать питание с высоким содержанием жиров и сахара, с теми, кого затем переводили на более здоровый рацион.

Оказалось, что смена питания действительно улучшала результаты тестов на память. Однако показатели не возвращались к уровню животных, которые все время получали здоровую пищу.

«Наши результаты показывают, что улучшение рациона действительно помогает памяти. Но восстановление оказалось неполным. Даже спустя недели после перехода на здоровое питание память не достигала уровня животных, никогда не получавших нездоровую пищу», — рассказала ведущий автор работы Симоне Рен из Технологического университета Сиднея.

Улучшения наблюдались именно в задачах, связанных с памятью. Другие показатели — активность, мотивация к еде, тревожность и поведение, напоминающее депрессию, — значимо не изменялись.

При этом наиболее заметное восстановление исследователи увидели после отмены высокожировой диеты. А вот после рационов с большим количеством сахара или сочетания сахара и жиров признаки восстановления были гораздо слабее.

«Мы увидели более выраженное улучшение памяти после замены жирной пищи на здоровую. Но при высоком содержании добавленного сахара доказательств восстановления оказалось мало. Это может указывать на особую роль сахара в ограничении восстановления памяти», — отметила Рен.

Авторы связывают эффект с гиппокампом — областью мозга, отвечающей за память и обучение. Ранее исследования уже показывали, что диеты с высоким содержанием сахара и жиров связаны со снижением объема и нарушением функций гиппокампа у людей.

Исследователи подчеркивают, что работа проводилась на животных, поэтому напрямую переносить выводы на человека нельзя. Однако результаты ставят под сомнение распространенное мнение, что последствия нездорового питания всегда легко обратить.

«Улучшать рацион все равно важно. Но для здоровья мозга может быть не менее важно избегать длительного воздействия нездорового питания, а не рассчитывать, что его последствия всегда удастся полностью исправить позже», — отметил соавтор исследования Майк Кендиг.

Ранее ученые предупредили об опасности фастфуда для мозга даже при редком потреблении.