Стало известно, можно ли получить пользу от лесных прогулок не выходя из дома

Ученые из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф и Института развития человека Общества Макса Планка выяснили, что кратковременное воздействие эфирных масел пихты Дугласа и японского кипариса хиноки не улучшает настроение, не снижает стресс и не повышает когнитивные способности. Работа опубликована в журнале Journal of Environmental Psychology (JEP).

Ранее многочисленные работы показывали, что пребывание в лесу улучшает эмоциональное состояние, снижает стресс и положительно влияет на внимание и память. Исследователи решили проверить, можно ли воспроизвести часть этого эффекта в помещении только за счет запахов деревьев.

В эксперименте участвовали 68 человек со средним возрастом около 28 лет. Добровольцев разделили на две группы: одни вдыхали аромат пихты Дугласа — дерева, распространенного в европейских лесах, другие — запах кипариса хиноки, характерного для Японии. Каждый участник дважды проходил испытания: один раз с эфирным маслом в диффузоре, второй — с обычной водой в качестве плацебо.

Участники выполняли семь когнитивных тестов, оценивающих рабочую память, внимание, переключение между задачами, самоконтроль и бдительность, а также заполняли опросники о настроении и уровне стресса. Ни один из запахов не показал значимого влияния ни на когнитивные показатели, ни на эмоциональное состояние.

После появления слабого сигнала о возможном улучшении внимания у группы с запахом пихты исследователи провели дополнительный эксперимент еще с 34 добровольцами, но при увеличении выборки эффект исчез.

Интересно, что лишь около 15% участников смогли правильно определить запах пихты как «лесной» или «древесный». Большинство описывали аромат как цитрусовый, цветочный или даже похожий на чистящее средство.

У небольшой группы людей, которые все же узнали «лесной» запах, появились слабые признаки уменьшения усталости и улучшения самоконтроля. Авторы предполагают, что польза может зависеть не столько от самого запаха, сколько от осознанной ассоциации с природой.

Исследователи отмечают, что эксперимент проходил в лаборатории без визуальных элементов природы, а отдельные эфирные масла не способны воспроизвести сложный химический состав настоящего лесного воздуха.

По мнению авторов, для воспроизведения эффекта лесных прогулок одного запаха, вероятно, недостаточно — важную роль могут играть визуальная среда, контекст и сам опыт пребывания на природе.

