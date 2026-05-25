Стало известно, грозит ли сибирским лесам исчезновение

КНЦ СО РАН: пихтовым лесам Сибири не грозит исчезновение несмотря на засухи

Ученые Красноярского научного центра СО РАН установили, что массовое усыхание сибирских пихтовых лесов было вызвано не нашествием короеда, как считалось ранее, а многолетними засухами и хроническим водным стрессом. Ослабленные деревья стали уязвимы для вредителей, что и спровоцировало вспышку их численности. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе учреждения.

Исследователи доказали, что ухудшение состояния пихты началось еще в 1970-х годах из-за нарастающей атмосферной и почвенной засушливости. Переломным моментом стала аномальная засуха 2012 года.

Пихту ученые называют «деревом туманов», поскольку она особенно зависит не только от влаги в почве, но и от влажности воздуха. Длительный водный стресс ослабил защитные механизмы деревьев и сделал их легкой добычей для насекомых.

Оказалось, что массовое размножение уссурийского полиграфа было следствием ослабления лесов, а не его причиной. Пик вспышки вредителя в 2013–2018 годах привел к гибели более 500 тыс. га пихтовых лесов. В национальном парке «Красноярские Столбы» погибло до 75% взрослых насаждений.

«Потепление климата, засуха и вызванное ими ослабление деревьев способствовали распространению уссурийского полиграфа, ранее характерного для Дальнего Востока. Сейчас он присутствует на большей части ареала пихты и стал одним из самых опасных вредителей пихтарников Сибири», — рассказал кандидат биологических наук, научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН Денис Демидко.

Несмотря на масштабные потери, ученые не считают, что пихте грозит исчезновение. На большинстве поврежденных участков обнаружили большое количество жизнеспособного подроста — от 3 до 10 тыс. молодых деревьев на гектар.

«В последние более влажные годы пихта стала успешно восстанавливаться. Однако климатические прогнозы показывают, что засухи будут происходить чаще. Это означает, что в текущем столетии периоды гибели и последующего восстановления пихтовых лесов могут циклически повторяться», — отметил доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН Вячеслав Харук.

По мнению авторов работы, пихтовые леса Южной Сибири остаются важным индикатором климатических изменений и позволяют отслеживать более масштабные процессы трансформации таежных экосистем.

