Ученые создали первый в России противовоспалительный стероидный гель для полости рта

В Первом МГМУ создали первый в России стероидный гель от воспаления в полости рта

Ученые Сеченовского Университета разработали инновационный гель с дексаметазоном для лечения заболеваний полости рта. Запатентованная разработка призвана заполнить важную нишу на российском фармрынке: на сегодняшний день в стране есть гели, содержащие стероидные противовоспалительные средства, предназначенные для лечения кожи и глаз, но не слизистой оболочки рта, «Газете.Ru» об этом рассказали в университете.

Гель подойдет пациентам, страдающим заболеваниями, которые сопровождаются выраженными воспалительными или аллергическими реакциями на слизистой оболочке рта.

«Это и стоматологические заболевания, такие как рецидивирующий афтозный стоматит или аллергический стоматит, и проявления системных заболеваний, например, красный плоский лишай, пузырчатка, многоформная экссудативная эритема, системная красная волчанка. При красном плоском лишае на слизистой появляются множественные папулезные высыпания, в тяжелых случаях возникают болезненные эрозии, а при пузырчатке во рту образуются пузырьки, которые быстро лопаются с формированием эрозий. Все это причиняет дискомфорт, боль, человеку тяжело есть и разговаривать, а гель помогает справиться с этими симптомами», – отметила доцент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии им. Е.В. Боровского Сеченовского Университета Анна Туркина.

По словам эксперта, некоторые аутоиммунные заболевания впервые проявляются именно в полости рта, и стоматолог зачастую становится первым специалистом, который может начать лечение.

«При этом во многих случаях достаточно местной терапии, – благодаря ей можно избежать приема препаратов внутрь и связанных с этим нежелательных побочных эффектов», – отметила Туркина.

Действующее вещество геля – дексаметазон (синтетический гормон коры надпочечников, глюкокортикостероид) – оказывает обезболивающее, противовоспалительное, заживляющее и иммуносупрессивное действие.

Главное преимущество препарата — высокая адгезия (способность прилепляться) к слизистой оболочке рта. Гель хорошо фиксируется и длительное время не смывается слюной, что обеспечивает его пролонгированное воздействие на пораженные места.

В результате ученые Института стоматологии им. Е.В. Боровского и Института фармации им. А.П. Нелюбина Сеченовского Университета запатентовали гель и способ его получения. Уже изготовили опытные образцы и теперь ведут поиск партнеров для коммерциализации продукта.

Разработку вели по программе развития Сеченовского Университета при поддержке программы «Приоритет-2030» (нацпроект «Молодежь и дети»).

Ранее врачи отмечали возможность выявления дефицитов железа и витамина В12 по состоянию полости рта.