Создано эффективное средство для защиты зубов от кариеса

Ученые из Университета имени Имама Абдулрахмана бин Фейсала выяснили, что зубные пасты с наногидроксиапатитом и эфирными маслами могут одновременно защищать эмаль и подавлять бактерии, связанные с развитием кариеса. Результаты исследования опубликованы в Frontiers in Oral Health.

Исследователи протестировали экспериментальные составы зубных паст с наногидроксиапатитом — веществом, структура которого близка к природным минералам зубной эмали. Благодаря этому такие частицы способны встраиваться в поврежденные участки поверхности зуба и восполнять потерю минералов. Этот процесс называют реминерализацией: он помогает укреплять эмаль и делать ее более устойчивой к воздействию кислот.

Помимо наногидроксиапатита ученые добавили в пасты эфирные масла — кокосовое, коричное и масло чайного дерева. Испытания проводились на образцах человеческих зубов и бактериях Streptococcus mutans, которые считаются одной из главных причин развития кариеса. Эти микроорганизмы перерабатывают сахара из пищи и выделяют кислоты, постепенно разрушающие зубную эмаль.

Самый выраженный антибактериальный эффект показала паста с коричным маслом: она почти полностью подавляла рост бактерий. Исследователи связывают это с высоким содержанием соединений, способных повреждать клеточные мембраны микроорганизмов и нарушать их обмен веществ.

При этом составы с кокосовым маслом лучше других восстанавливали твердость эмали после искусственного повреждения. Ученые предполагают, что кокосовое масло могло помогать удерживать активные компоненты на поверхности зуба и усиливать реминерализующий эффект наногидроксиапатита.

Кроме того, все экспериментальные пасты помогали поддерживать более благоприятный уровень кислотности в полости рта. Это важно, поскольку при снижении pH эмаль начинает быстрее терять минералы, а риск развития кариеса увеличивается.

Авторы работы считают, что комбинация наногидроксиапатита и эфирных масел может стать перспективной альтернативой традиционным средствам профилактики кариеса. Однако эффективность разработки еще предстоит подтвердить в исследованиях с участием людей.

