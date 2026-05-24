Стало известно, сколько в русском языке слов на букву «а»

Филолог Катышев: в русском языке есть более 4 тыс. слов на букву «а»

Русский язык насчитывает свыше 4 тыс. слов на букву «а». Об этом рассказал РИА Новости заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.

По словам филолога, такой результат получили после подсчетов, в ходе которых из словников исключили повторы, устойчивые выражения и морфемы.

Катышев отметил, что в толковом словаре русского языка под редакцией Сергея Ожегова и Наталии Шведовой, изданном в 1992 году, содержится более 1 тыс. слов на букву «а». В Малом академическом словаре под редакцией Анна Евгеньева насчитывается уже более 1,5 тыс. таких слов.

Самым крупным филолог назвал словарь Татьяны Ефремовой, выпущенный в 2000 году. В нем собрано более 3 тыс. слов на букву «а».

Катышев также сообщал, что современный русский язык включает около 500 тыс. слов. По его словам, итоговая оценка объема лексики была получена после сопоставления и обобщения данных из различных словарей.

