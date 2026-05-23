Мегаракета SpaceX взорвалась после приводнения

На Землю после 12-го тестового полета вернулся космический корабль Starship (Version 3). Трансляцию полета вела компания SpaceX.

Уточняется, что при выводе на орбиту отказал один из двигателей корабля. На опубликованных кадрах видно, как во время приводнения на специальную платформу в Индийском океане вместо плавного приземления Starship опрокинулась и взорвалась, оставив после себя облако, похожее на «ядерный гриб». Взрыв при этом входил в план тестового полета.

Ракета стартовала в расчетное время, 23 мая в 01:30 по московскому времени (22 мая в 18:00 по местному времени) с площадки Starbase в в техасском Бока-Чика. Миссия стала 12-м полномасштабным испытанием системы Starship, но первым для обновленной конструкции Version 3 и ускорителя Super Heavy V3.

Несмотря на то, что в ходе пуска у ракеты отключился один из двигателей, Starship продолжил полет по запланированной траектории.

