SpaceX отложила первый тест новой версии своей ракеты-носителя

Компания SpaceX отменила первый тестовый полет новой версии Starship. Об этом говорится в сообщении на странице SpaceX в социальной сети Х.

Стартовое окно для первого теста было открыто 90 минут с 1:30 мск пятницы, однако менее чем за 20 минут до истечения этого времени компания объявила об отмене испытания. В ходе полета планировалось протестировать новое поколение аппаратов — корабль и ракету-носитель Super Heavy с усовершенствованной версией двигателей.

Ракета должна была набрать высоту, провести отделение ступеней и приводниться в Мексиканском заливе, а Starship в космосе совершил бы маневры для проверки частей корабля на предельную нагрузку.

Ранее в SpaceX сообщили, что предстоящий тест должен стать первым для «существенно переработанной конструкции», а о первом испытании третьей версии тяжелой ракеты объявил основатель компании Илон Маск.

В феврале глава SpaceX заявил, что в ближайшие десятилетия компания намерена построить саморазвивающиеся города на Луне и Марсе. По его словам, специалисты компании уже сконцентрировались на реализации подобного проекта на спутнике Земли — результаты могут быть достигнуты менее чем за 10 лет.

Ранее Маск заявил, что целью SpaceX является встреча с инопланетянами.