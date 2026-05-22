Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

SpaceX отложила первый тест новой версии своей ракеты-носителя

Компания SpaceX отменила первый тест новой версии Starship
Joe Skipper/Reuters

Компания SpaceX отменила первый тестовый полет новой версии Starship. Об этом говорится в сообщении на странице SpaceX в социальной сети Х.

Стартовое окно для первого теста было открыто 90 минут с 1:30 мск пятницы, однако менее чем за 20 минут до истечения этого времени компания объявила об отмене испытания. В ходе полета планировалось протестировать новое поколение аппаратов — корабль и ракету-носитель Super Heavy с усовершенствованной версией двигателей.

Ракета должна была набрать высоту, провести отделение ступеней и приводниться в Мексиканском заливе, а Starship в космосе совершил бы маневры для проверки частей корабля на предельную нагрузку.

Ранее в SpaceX сообщили, что предстоящий тест должен стать первым для «существенно переработанной конструкции», а о первом испытании третьей версии тяжелой ракеты объявил основатель компании Илон Маск.

В феврале глава SpaceX заявил, что в ближайшие десятилетия компания намерена построить саморазвивающиеся города на Луне и Марсе. По его словам, специалисты компании уже сконцентрировались на реализации подобного проекта на спутнике Земли — результаты могут быть достигнуты менее чем за 10 лет.

Ранее Маск заявил, что целью SpaceX является встреча с инопланетянами.

 
Теперь вы знаете
Научные открытия мая 2026. От невозможного на Земле кристалла до массовых могил неизвестной цивилизации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!