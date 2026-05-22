Назван компонент пищи, помогающий кишечнику самостоятельно восстанавливать повреждения

Nature: аминокислота цистеин помогает кишечнику самовосстанавливаться
Ученые из Массачусетского технологического института обнаружили, что аминокислота цистеин, содержащаяся во многих белковых продуктах, может ускорять восстановление кишечника после повреждений. В экспериментах на мышах вещество активировало иммунный ответ, который стимулировал кишечные стволовые клетки и запускал регенерацию тканей. Работа опубликована в журнале Nature.

Исследователи считают, что в будущем диета с повышенным содержанием цистеина или пищевые добавки могут помочь пациентам легче переносить повреждения кишечника после химиотерапии и лучевой терапии.

«Исследование показывает, что диета, богатая цистеином, или его добавление могут потенциально уменьшить повреждения, вызванные химиотерапией или облучением. При этом мы используем не синтетическую молекулу, а естественный пищевой компонент», — отметил руководитель работы Омер Йылмаз, директор инициативы по стволовым клеткам MIT.

Авторы называют работу первой, где удалось выявить отдельное питательное вещество, напрямую усиливающее регенерацию кишечных стволовых клеток. Ранее было известно, что на них влияют голодание или ограничение калорий, но конкретный компонент питания оставался неизвестен.

Чтобы найти такой фактор, ученые кормили мышей диетами с повышенным содержанием одной из 20 аминокислот и оценивали влияние на восстановление кишечника. Самый выраженный эффект показал именно цистеин: он стимулировал как стволовые клетки, так и клетки-предшественники, из которых затем формируются зрелые клетки кишечника.

Дальнейший анализ показал механизм действия. Клетки кишечника превращают поступающий с пищей цистеин в кофермент А (CoA), который затем захватывают иммунные клетки CD8-Т-лимфоциты. В ответ они начинают активно делиться и вырабатывать интерлейкин-22 (IL-22) — сигнальный белок, играющий важную роль в восстановлении тканей и регенерации стволовых клеток кишечника.

Ранее не было известно, что CD8-Т-клетки могут участвовать в выработке IL-22 для поддержки кишечных стволовых клеток. По словам авторов, особенно интересно, что число таких клеток увеличивалось именно на фоне богатой цистеином диеты.

Наибольший эффект наблюдался в тонком кишечнике, поскольку именно там происходит основное всасывание пищевого белка. Мыши, получавшие больше цистеина, быстрее восстанавливались после радиационного повреждения кишечника. Неопубликованные эксперименты также показали похожий эффект после введения химиопрепарата 5-фторурацила, применяемого при лечении рака толстой кишки и поджелудочной железы.

Цистеин содержится в мясе, молочных продуктах, бобовых и орехах. Организм также способен синтезировать его самостоятельно из метионина, однако, как отмечают ученые, пищевой цистеин может сильнее влиять на кишечник, поскольку сначала попадает именно туда.

Сейчас команда изучает, может ли аминокислота ускорять восстановление и других тканей — например, волосяных фолликулов и кожи.

Ранее ученые впервые создали лекарство, обращающее вспять старение кожи.

 
