Ученые выявили новый простой способ замедлить старение

Исследователи из Школы общественного здравоохранения Блумберга при Университете Джонса Хопкинса обнаружили связь между стабильным режимом дня и более медленным биологическим старением. Работа опубликована в журнале JAMA Network Open.

Помимо календарного возраста у человека существует и биологический возраст — показатель того, насколько быстро изнашивается организм. Его оценивают с помощью так называемых эпигенетических часов: они анализируют химические изменения ДНК, связанные со старением.

В исследовании приняли участие 207 пожилых людей. Ученые в течение недели отслеживали их двигательную активность, сон и воздействие света, оценивая регулярность режима, время пиков активности и отдыха, а также частоту переходов между ними. Затем эти данные сопоставили с четырьмя эпигенетическими моделями оценки биологического возраста.

Оказалось, что люди с более предсказуемым и стабильным распорядком дня старели медленнее. Напротив, участники с фрагментированным графиком, нерегулярным чередованием активности и отдыха и частыми изменениями режима демонстрировали признаки ускоренного биологического старения.

«Наши результаты показывают, что ритмы отдыха и активности могут быть полезными маркерами скорости физиологического старения», — отметил один из авторов работы Адам Спира.

Связь оказалась особенно выраженной у женщин и участников европейского происхождения. При анализе исследователи также учитывали возраст, образование и наличие заболеваний.

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер: участников не отслеживали длительное время, поэтому пока нельзя однозначно сказать, вызывает ли нарушение режима ускоренное старение или, наоборот, возрастные изменения приводят к сбоям циркадных ритмов.

Тем не менее результаты согласуются с предыдущими исследованиями, связывавшими нарушения суточных ритмов с воспалением и уменьшением объема мозга.

По словам ученых, в будущем необходимо провести долгосрочные наблюдения, чтобы выяснить, может ли поддержание стабильного режима сна и активности действительно замедлять старение организма.

Ранее ученые впервые создали лекарство, обращающее вспять старение кожи.

 
