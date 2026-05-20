Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Назван молочный продукт для поддержания здоровья кишечника

Food & Function: козье молоко улучшает состояние слизистой оболочки кишечника
Shutterstock

Ученые из Северо-Западного университета A&F (Китай) обнаружили, что ферментированное козье молоко может оказывать положительное влияние на кишечник и усиливать антиоксидантную защиту организма. Результаты работы опубликованы в журнале Food & Function.

В эксперименте ученые использовали порошок ферментированного козьего молока, содержащий пробиотические бактерии, и изучали его действие на мышах. Анализ состава показал, что продукт богат соединениями, связанными с антиоксидантной защитой организма, включая креатин, холин, бетаин и ацетил-L-карнитин. Эти вещества участвуют в энергетическом обмене клеток и защите их от окислительного стресса.

Окислительный стресс возникает, когда в организме нарушается баланс между образованием свободных радикалов и способностью их нейтрализовать. Он может повреждать клетки и ткани, поэтому антиоксидантные системы играют важную роль в поддержании здоровья.

У животных, получавших добавку, ученые зафиксировали улучшение состояния кишечника. В частности, увеличивалась высота кишечных ворсинок — структур, отвечающих за всасывание питательных веществ, — и уменьшалась глубина крипт, что обычно рассматривается как признак более здоровой слизистой оболочки.

Также наблюдались изменения в составе микрофлоры кишечника: снижалось количество потенциально неблагоприятных бактерий рода Escherichia–Shigella и увеличивалась доля полезных микроорганизмов. Микробиота кишечника играет ключевую роль не только в пищеварении, но и в работе иммунной системы и регуляции воспалительных процессов.

Кроме того, у мышей усиливалась антиоксидантная защита селезенки и снижались признаки клеточного повреждения. Селезенка участвует в иммунных реакциях и фильтрации крови, поэтому ее состояние считается важным показателем работы иммунной системы.

Авторы работы отмечают, что полученные результаты указывают на потенциальную пользу ферментированного козьего молока для здоровья кишечника и иммунной системы за счет влияния на микробиоту и снижения воспалительных процессов. Однако исследование проводилось на животных, поэтому для подтверждения эффектов у людей необходимы дополнительные клинические испытания.

Ранее врач назвала ошибку, которая повышает риск рака кишечника у молодых.

 
Теперь вы знаете
Аллея из китовых скелетов, «гора мертвецов» и ловушки для душ: 7 загадочных мест России, о которых мало кто знает
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!