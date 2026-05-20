Назван признак язвы, который легко проигнорировать

Частая отрыжка может быть не особенностью пищеварения, а сигналом о нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта, в том числе язвы. Об этом предупредили гастроэнтерологи Саманта Назарет и Рабия де Латур. Экспертов цитирует Daily Mail.

По словам Назарет, сама по себе отрыжка — естественный механизм организма, который помогает выводить лишний воздух из желудка. Небольшое количество воздуха человек неизбежно заглатывает во время еды и питья, а также при разговоре. Однако если отрыжка появляется ежедневно или сопровождается другими симптомами, это может указывать на проблемы со здоровьем.

Врач отметила, что одной из возможных причин могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, включая язву, кислотный рефлюкс или синдром избыточного бактериального роста. Язва — это глубокое повреждение (изъязвление) биологических тканей, которое часто сопровождается воспалением. При этом поражаются разные слои ткани, а заживление может сопровождаться образованием рубцов.

«При кислотном рефлюксе содержимое желудка частично забрасывается обратно в пищевод, из-за чего возникает раздражение слизистой и повышается образование газов. При синдроме избыточного бактериального роста бактерии начинают активно размножаться в тонком кишечнике, что усиливает процессы брожения», — отметила эксперт.

Особенно насторожить, по словам специалиста, должны дополнительные симптомы: боль в животе, тошнота, потеря веса или кровь в стуле. Такие признаки могут говорить о том, что проблема выходит за рамки обычного пищеварительного дискомфорта и требует медицинского обследования.

Врачи советуют обратить внимание на пищевые привычки и скорость приема пищи. Если после изменения образа жизни симптом сохраняется или становится более выраженным, специалисты рекомендуют как можно скорее пройти обследование.

