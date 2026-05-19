Стало известно, какая продолжительность сна ускоряет старение

Ученые установили, что ночной сон короче 6,4 и дольше 7,8 часа способен ускорять возрастные изменения и повышать риск развития хронических заболеваний. О результатах работы рассказал доцент Колумбийского Университета Цзюньхао Вэнь. Эксперта цитирует Daily Mail.

Исследователи проанализировали данные почти полумиллиона человек, сопоставив их режим сна с состоянием различных органов и систем организма. Выяснилось, что наиболее благоприятным оказался сон продолжительностью от 6,4 до 7,8 часа в сутки. Именно у таких людей признаки биологического старения проявлялись медленнее, а общее состояние здоровья было лучше.

Участники, которые спали меньше или значительно дольше этого диапазона, чаще сталкивались с ускоренным старением организма. По словам ученых, нехватка сна связана с повышенным риском депрессии, тревожных расстройств, диабета второго типа, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, нарушения режима сна нередко сопровождались заболеваниями легких и пищеварительной системы.

Как отметил Цзюньхао Вэнь, сон играет ключевую роль в поддержании работы организма. Во время отдыха восстанавливаются обмен веществ, иммунная система и многие внутренние процессы, влияющие на здоровье и продолжительность жизни.

При этом исследователи подчеркивают: плохой сон не всегда становится прямой причиной заболеваний. Во многих случаях он может быть ранним сигналом того, что в организме уже возникли скрытые нарушения.

